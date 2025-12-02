У 2025 ЗСУ підірвали більше НПЗ РФ, ніж у 22-24: вибухало на дистанціях 2000-6000 км (карта)

За 11 місяців 2025 року Сили оборони України 140 разів атакували нафтопереробні заводи та інші об'єкти нафтогазової галузі Російської Федерації. Кількість атак перевищує усі результати 2022-24 років. На спеціальній карті зібрані дані про усі атаки, й можна побачити, що БпЛА та диверсанти "покрили" всю територію РФ — від Сочі до Владивостока.

Стратегічні об'єкти на російській території атакували як безпілотники з вибухівкою, так і невідомі диверсанти, при чому кількість атак у 2025 році — максимальна за усі роки великої війни, повідомили у Telegram-каналі Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm. Аналітики протягом чотирьох років фіксували усі удари по важливих об'єктах у РФ. З'ясувалось, що протягом 11 місяців 2025 року атак по НПЗ нарахували 140 шт., а з 2022 по 2024 роки — всього лиш 130.

Інформація про інциденти з НПЗ та іншими об'єктами РФ збиралась з відкритих джерел, написали аналітики. Дані позначили на карті Fire на Google maps. Позначки за 2025 рік показують, що найбільша густина підпалів та вибухів — смуга вздовж українського кордону від Брянської області до Краснодарського краю. Більшість ударів на цій території здійснили за допомогою дронів. Найбільша відстань, на яку літали українські БпЛА у 2025 році — це Тюменський НПЗ, розташований на відстані 2100 км: атака відбулась у березні 2025 року. Водночас, інші точки на карті — це фіксація займань, у яких не били дрони, але, ймовірно, діяли інші невідомі сили. Найдальша відстань, до якої дотягнулись ці "невідомі сили" — це пожежа за 6 тис. км від України на Хабаровському НПЗ (квітень 2025).

Відео дня

Удари по НПЗ - карта пожеж та вибухів у РФ у 2025 році Фото: InformNapalm

Карта з позначками ударів 2022-24 років показує, що на той період більшість ударів БпЛА відбувалась лише у близькій до України європейській частині РФ: від Санкт-Петербурга на півночі, до Сочі на півдні й до Татарстану на сході. Найдалі, куди діставали українські дрони — це нафтопереробний завод ТАНЕКО у Татарстані на відстані 1200 км (квітень 2024). Протягом цих трьох років на російській території відбувались інші інциденти невідомого походження. Наприклад, зненацька вибухав газ у Ямало-Ненецькому автономному окрузі (липень 2024), або горіли цистерни за пальним в Ангарську (січень 2023).

Удари по НПЗ - карта пожеж та вибухів у РФ у 2022-24 роках Фото: InformNapalm

Удари по НПЗ — що відомо

Агентство Bloomberg опублікувало дані про підсумки ударів дронів Сил оборони України, які відбулись у листопаді 2025 року. З'ясувалось, що українці встановили рекорд — 14 атак, тоді як результати попереднього місяця — 13. Результати листопада є рекордом за весь час великої війни. Зауважується, що удари продовжуються на тлі переговорів щодо мирного плану, відповідно до якого Україна мала б капітулювати та погодитись з перемогою РФ.

Про результативні відпрацювання по НПЗ РФ також написав командир СБС Роберт Бровді. Вдень 2 грудня військовий опублікував перелік російських заводів та інших об'єктів нафтогазової сфери, по яких били дронами. Сумарний місячний результат — 88 цілей, розташованих у РФ й на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

Зазначимо, 2 грудня росЗМІ повідомили про нову атаку на НПЗ у Краснодарському краї РФ. Росіяни поскаржились на удар по місцевому НПЗ і порту.

Нагадуємо, турецькі чиновники повідомили про наліт дронів на танкер РФ, який, відповідно до даних ГУР, перевозить нафту та крадені сільгосппродукцію з ТОТ.