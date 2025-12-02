В 2025 ВСУ взорвали больше НПЗ РФ, чем в 22-24: горело на дистанциях 2000-6000 км (карта)

За 11 месяцев 2025 года Силы обороны Украины 140 раз атаковали нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты нефтегазовой отрасли Российской Федерации. Количество атак превышает все результаты 2022-24 годов. На специальной карте собраны данные обо всех атаках, и можно увидеть, что БпЛА и, условно, диверсанты "покрыли" всю территорию РФ — от Сочи до Владивостока.

Стратегические объекты на российской территории атаковали как беспилотники со взрывчаткой, так и неизвестные диверсанты, причем количество атак в 2025 году — максимальное за все годы большой войны, сообщили в Telegram-канале Международного разведывательного сообщества InformNapalm. Аналитики в течение четырех лет фиксировали все удары по важным объектам в РФ. Выяснилось, что в течение 11 месяцев 2025 года атак по НПЗ насчитали 140 шт., а с 2022 по 2024 годы — всего лишь 130.

Информация об инцидентах с НПЗ и другими объектами РФ собиралась из открытых источников, написали аналитики. Данные обозначили на карте Fire на Google maps. Отметки за 2025 год показывают, что наибольшая плотность поджогов и взрывов — полоса вдоль украинской границы от Брянской области до Краснодарского края. Большинство ударов на этой территории осуществили с помощью дронов. Наибольшее расстояние, на которое летали украинские БпЛА в 2025 году — это Тюменский НПЗ, расположенный на расстоянии 2100 км: атака состоялась в марте 2025 года. В то же время, другие точки на карте — это фиксация возгораний, в которых не били дроны, но, вероятно, действовали другие неизвестные силы. Самое дальнее расстояние, до которого дотянулись эти "неизвестные силы" — это пожар в 6 тыс. км от Украины на Хабаровском НПЗ (апрель 2025).

Удары по НПЗ — карта пожаров и взрывов в РФ в 2025 году Фото: InformNapalm

Карта с отметками ударов 2022-24 годов показывает, что на тот период большинство ударов БпЛА происходило только в близкой к Украине европейской части РФ: от Санкт-Петербурга на севере, до Сочи на юге и до Татарстана на востоке. Дальше всего, куда доставали украинские дроны — это нефтеперерабатывающий завод ТАНЕКО в Татарстане на расстоянии 1200 км (апрель 2024). В течение этих трех лет на российской территории происходили другие инциденты неизвестного происхождения. Например, неожиданно взрывался газ в Ямало-Ненецком автономном округе (июль 2024), или горели цистерны с горючим в Ангарске (январь 2023).

Удары по НПЗ — карта пожаров и взрывов в РФ в 2022-24 годах Фото: InformNapalm

Удары по НПЗ — что известно

Агентство Bloomberg опубликовало данные об итогах ударов дронов Сил обороны Украины, которые состоялись в ноябре 2025 года. Выяснилось, что украинцы установили рекорд — 14 атак, тогда как результаты предыдущего месяца — 13. Результаты ноября являются рекордом за все время большой войны. Отмечается, что удары продолжаются на фоне переговоров по мирному плану, согласно которому Украина должна была бы капитулировать и согласиться с победой РФ.

О результативных отработках по НПЗ РФ также написал командир СБС Роберт Бровди. Днем 2 декабря военный опубликовал перечень российских заводов и других объектов нефтегазовой сферы, по которым били дронами. Суммарный месячный результат — 88 целей, расположенных в РФ и на временно оккупированных территориях (ВОТ).

Отметим, 2 декабря росСМИ сообщили о новой атаке на НПЗ в Краснодарском крае РФ. Россияне пожаловались на удар по местному НПЗ и порту.

Напоминаем, турецкие чиновники сообщили о налете дронов на танкер РФ, который, согласно данным ГУР, перевозит нефть и краденые сельхозпродукцию с ВОТ.