Под ударом НПЗ и порт: Краснодарскую область РФ массированно атакуют дроны (видео)

В ночь на 2 декабря в разных районах Краснодарской области РФ прогремели взрывы: местные жалуются на налет беспилотников. Взрывы слышали в частности в Туапсе и Ильском, где расположены порт и НПЗ.

В аэропорту курортного города Сочи "Росавиация" ввела план "Ковер" в связи с массированной атакой беспилотников. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Туапсе. Местные сообщают о массированной атаке наших дронов. Сочи, аэропорт закрыт из-за плана "Ковер", — отметил Андрющенко.

В то же время мониторинговые каналы пишут, что под атакой в Туапсе, предварительно, оказался нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) и порт. Только над Туапсе был зафиксирован пролет не менее 9 ударных беспилотников.

В сети также показали кадры ночной атаки на Краснодарскую область. На видеороликах видны вспышки в небе и слышны взрывы.

В местных Telegram-каналах пишут о дронах в Туапсинском районе и над курортным поселком городского типа Новомихайловское, а также над поселком Тюменский и Агой. Дроны также фиксируют над поселком городского типа Ильский, где расположен Ильский НПЗ, который относится к ведущим нефтеперерабатывающим компаниям Южного федерального округа России.

Официальной информации об атаке на Краснодарскую область РФ и последствиях на момент публикации не поступало.

Стоит заметить, что в ночь на 2 декабря взрывы также прогремели во временно оккупированном Крыму: в местных пабликах сообщили о по меньшей мере 4 взрывах в районе Феодосии. Перед этим в регионе предупреждали об угрозе БПЛА.

Напомним, 1 декабря в сети сообщили об атаке дронов на российский Дагестан: под ударом мог оказаться порт, в котором дислоцируются военные корабли РФ.

Также в конце ноября дроны ударили по одному из крупнейших НПЗ на территории России.