База ВМС РФ или судостроительный завод в Каспийске: Дагестан атаковали БпЛА, — росСМИ (видео)

Группа беспилотников добралась до Дагестана в Российской Федерации и атаковала цеха судостроительного завода "Дагдизель" в Каспийске. Кроме того, под ударом мог оказаться порт, в котором дислоцируются военные корабли РФ. Местные власти подтвердили атаку. Последствия воздушного удара зафиксировали на серии видео с кадрами работы средств противовоздушной обороны. На одном из них — яркая вспышка не в небе, а на земле.

О первых последствиях налета дронов на Каспий стало известно утром 1 декабря. На первых фото, опубликованных в Telegram-канале росСМИ Astra, — двор многоэтажки и люди, которые рассматривают обломки и несколько окон с выбитыми стеклами на верхнем этаже. Местные медиа сообщили, что дроны, вероятно, летели в сторону судостроительного завода или базы ВМС России.

Впоследствии появилось заявление главы Дагестана Сергея Меликова. Российский чиновник подтвердил атаку БпЛА и заверил, что якобы "все цели были сбиты над Каспийском". Кроме того, он попросил население быть осторожным и поменьше выходить на улицу.

Тем временем в канале Astra провели геолокацию домов, в которых выбило окна, — ул. Молодежная 1. Указанная точка расположена в 3,5 км от судостроительного завода.

Взрывы в РФ — что произошло в Каспийске 1 декабря

На Google maps можно обозначить возможные цели атаки БпЛА на Каспийск в Дагестане 1 декабря. Видим, что для того, чтобы добраться до цели дроны должны были бы пролететь над городской застройкой, а перед этим — преодолеть 600 км на южными регионами РФ.

Взрывы в РФ — возможные цели БпЛА в Каспийске: завод "Дагдизель" и порт Фото: Google Maps

Тем временем Минобороны РФ отчиталось об атаке 38 дронов ВСУ. Российское командование заверило, что средства ПВО обезвредили все БПЛА, при этом о Дагестане не упомянули. Южные регионы, над которыми летели беспилотники, — Краснодарский край и Ростовская область (по 4 БПЛА), Азовское море (3 БПЛА).

Морской порт в Каспийске стал базой ВМС РФ, ранее сообщило росСМИ ТАСС. Среди прочего, во время войны туда перевели часть кораблей Черноморского флота, которые не могли находиться на военно-морских базах в оккупированном Крыму и не поместились в Новороссийске.

"Дагдизель" — машиностроительный, судоремонтный завод РФ ("Завод №182"). Предприятие специализируется на изготовлении дизельных двигателей и торпед, систем вентиляции для кораблей. С апреля 2022 года "Дагдизель" находится под санкциями США из-за вторжения РФ в Украину.

Отметим, ранее Фокус писал о других случаях налетов БпЛА на Каспийск. Один из таких случаев произошел в июне 2024 года. Местные жители сообщили о беспилотнике неизвестного происхождения и о выстрелах из стрелкового оружия, которыми пытались его сбить.

Напоминаем, 14 ноября было громко в еще одном порту РФ — в Новороссийске: пострадали нефтяные терминалы и место дислокации С-300/С-400.