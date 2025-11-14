Фрагменты дронов "затронули" порт Новороссийск: "Транснефть"остановила прокачку нефти

Российская трубопроводная монополия "Транснефть" остановила прокачку нефти в порт Новороссийск. При этом местные власти, признав факт атаки, постарались приуменьшить повреждения, сообщив об "обломках" дронов.

Крупнейший на Черном море порт Новороссийск остановил прием и экспортную перевалку нефти после атаки 14 ноября, сообщили источники Reuters.

Взрыв в Новороссийске

По данным отраслевых источников, в октябре объем перевалки сырой нефти через Новороссийск достиг 3,22 млн тонн, или 761 тыс. баррелей в сутки. За первые 10 месяцев года этот показатель составил 24,716 млн тонн.

По данным источников, в октябре через порт Новороссийск было экспортировано 1,794 млн тонн нефтепродуктов, а за период с января по октябрь этот показатель составил 16,783 млн тонн.

При этом официальные источники Краснодарского края очень обтекаемо сообщили об атаке на порт Новороссийск, не смотря на то, что видео с масштабными взрывами стало появляться в соцсетях еще в ночь на 14 ноября

Відео дня

Андрей Кравченко, должность которого звучит, как "глава муниципального образования город-герой Новороссийск", сообщил, что "был нанесен ущерб инфраструктуре города".

"Обломки БПЛА повредили резервуар и причал Черномортранснефти, контейнерный терминал НУТЭП, нефтебазу на перевалочном комплексе "Шесхарис". Огонь, возникший после падения фрагментов БПЛА, потушили. Пострадавших нет", — заявил он, подтвердив при этом, что травмы получили три человека из экипажа неназванного корабля, который стоял в порту.

А губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев высказался еще более обтекаемо, заявив, что "фрагменты беспилотников затронули нефтебазу комплекса "Шесхарис", контейнерный терминал, береговые сооружения и одно гражданское судно в порту".

Напомним, мониторинговые каналы сообщали об атаке на Новороссийск и отмечали, что по нефтебазе "Шесхарис", скорей всего, было попадание ракеты, а не дронов. И также, вероятно, был взорван склад боеприпасов в порту.

Напомним, в ночь на 13 ноября российский Орел атаковали ракеты "Фламинго".