По Новороссийску ударили крылатыми ракетами: поражен важный объект (видео)

В ночь на 14 ноября по российскому городу Новороссийск был нанесен ракетный удар, в результате чего в городе произошел мощный взрыв.

Информация о пораженной цели пока разнится, в частности сообщество "Киберборошно" сообщило о том, что там был уничтожен зенитно-ракетный комплекс.

"В Новороссийске попадание, вероятно, ракеты по позиции С-300/400 на территории ВЧ 1537-го зенитно-ракетного кубанского краснознаменного полка", — говорится в сообщении.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко утверждает, что в Новороссийске прилетело по местному нефтяному терминалу.

А мониторинговые телеграм-каналы пишут, что это было попадание в склад с боекомплектом.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев не предоставлял информации относительно пораженного объекта в регионе.

Украинские официальные лица и спецслужбы, генеральный штаб ВСУ на момент публикации материала не уточняли, куда именно попала ракета в Новороссийске.

