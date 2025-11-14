По Новоросійську вдарили крилатими ракетами: уражено важливий об'єкт (відео)

У ніч на 14 листопада по російському місту Новоросійськ було завдано ракетного удару, внаслідок чого у місті стався потужний вибух.

Інформація щодо ураженої цілі наразі різниться, зокрема спільнота "Кіберборошно" повідомила про те, що там було знищено зенітно-ракетний комплекс.

"У Новоросійську влучання, імовірно, ракети по позиції С-300/400 на території ВЧ 1537-го зенітно-ракетного кубанського краснознамєнного полка", — йдеться у повідомленні.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко стверджує, що у Новоросійську прилетіло по місцевому нафтовому терміналу.

А моніторингові телеграм-канали пишуть, що це було влучання у склад з боєкомплектом.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв не надавав інформації щодо ураженого об'єкта в регіоні.

Відео дня

Українські офіційні особи та спецслужби, генеральний штаб ЗСУ на момент публікації матеріалу не уточнювали, куди саме влучила ракета у Новоросійську.

Нагадаємо, у ніч на 13 листопада російський Орел атакували ракети "Фламінго".

Фокус також писав про те, як 4 листопада безпілотники вдарили по нафтохімічному заводу у Башкортостані.