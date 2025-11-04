Безпілотники вдарили по нафтохімічному заводі у Башкортостані: горить в кількох місцях (відео)

У ніч на 4 листопада у російському місті Стерлітамак був атакований АТ "Стерлітамацький нафтохімічний завод", на якому спалахнула пожежа.

За даними місцевих мешканців на підприємстві одразу декілька осередків займання та три осередки задимлення, пише російське видання Astra.

"Попередньо, на цьому відео зафіксовано осередок горіння або залізничних цистерн на коліях, або ємності трохи північніше. При цьому, за свідченнями місцевих жителів, осередків загоряння на заводі декілька", — пояснив OSINT-аналітик Astra.

Як зазначають журналісти, судячи з відео, на яких зафіксовані моменти ударів по заводу, у місті пролунали щонайменше 2 вибухи — о 6:22 та о 7:09 ранку за місцевим часом.

Зазначається, що відео зняте на відстані приблизно 3,5 кілометри від самого заводу.

Відео дня

Нафтохімічний завод у Стерлітамаке на супутникових знімках Нафтохімічний завод у Стерлітамаке на супутникових знімках

Глава республіки Башкортостан Радій Хабіров підтвердив інформацію про ураження нафтохімічного заводу в регіоні.

"Промисловий комплекс Стерлітамака зазнав терористичної атаки двома БПЛА. Силами Міністерства оборони та служби безпеки підприємств обидва безпілотники збиті. Уламки впали в промзоні в районі допоміжного цеху. Загиблих і постраждалих немає, підприємство працює в штатному режимі", — написав Хабіров о 6:03.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала удару по нафтохімічному заводу у Башкортостані.

Зазначимо, що АТ "Стерлітамацький нафтохімічний завод" — це підприємство, що спеціалізується на виробництві каучуків, іонолу та авіаційного бензину. Воно входить до російського хімічного холдингу "Росхім".

Нагадаємо, у ніч на 4 листопада дрони атакували електропідстанції у Волгоградській та Курській областях.

Цієї ж ночі безпілотники атакували НПЗ "Лукойла" у Кстово.