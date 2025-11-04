Дрони атакували електропідстанції у Волгоградській та Курській областях: без світла тисячі росіян

У ніч на 4 листопада ударні безпілотники атакували електропідстанцію "Фроловська", що розташована у Волгоградській області РФ та є однією з ланок постачання світла до Московської області.

Основна функція підстанції "Фроловська" — це перетворення та розподіл електричної енергії між лініями електропередачі різних класів напруги, повідомив телеграм-канал "Supernova+", в якому також оприлюднили відео з моментом ураження підстанції.

Зазначається, що саме через ПС "Фроловська" проходить лінія 500 кВ "Волзька-Східна", по якій передається потужність від Волзької ГЕС до Липецької, Рязанської та Московської області.

Інформацію про ураження підстанції підтвердив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.

"На майданчику електричної підстанції "Фроловська" зафіксовано загоряння в результаті падіння уламків БПЛА. Всі необхідні для ліквідації наслідків сили і засоби направлені на об'єкт", — зазначив Бочаров.

Крім того, цієї ж ночі дрони вдарили по електропідстанції "Рильська" в Курській області.

Ця підстанція забезпечує електропостачання споживачів у трьох районах Курської області:

Рильському;

Глушковському;

Кореневському.

Як повідомив губернатор Курської області Олександр Хінштейн, без світла залишились понад 16 тисяч абонентів.

"У місті Рильську в результаті удару ворога по підстанції сталося аварійне відключення електропостачання. Під відключення світла потрапило понад 16 тис. споживачів у Рильському, а також Глушківському та Кореневському районах, які живляться від рильської підстанції", — написав Хінштейн.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала ударів по електропідстанціях "Фроловська" та "Рильська" в РФ.

