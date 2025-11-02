Через атаку дронів на російський порт у Туапсе загорівся нафтовий танкер, — росЗМІ (фото)

Через атаку безпілотників уночі 2 листопада у Туапсе Краснодарського краю РФ спалахнула пожежа у порту. Російська влада офіційно підтвердила займання одного з нафтових танкерів внаслідок обстрілу.

Оперативний штаб Краснодарської області повідомив також про пошкодження нафтопаливного термінала. Про це повідомило російське видання "Известия" з посиланням на заяву місцевої влади, а також інформувало агентство Reuters.

За даними росіян, екіпаж танкера, на якому здійнялася пожежа, не постраждав, оскільки його встигли вчасно евакуювати.

"Постраждала палубна надбудова. На судні виникла пожежа. Пошкодження отримали будівлі та інфраструктура терміналу", — йдеться у повідомленні.

Тим часом OSINT-канали зафіксували щонайменше 3 осередки займання у порту в Туапсе. Про це зокрема свідчать фотографії та відреоролики, зняті очевидцями з місця подій.

Відео дня

"На кадрах очевидців зафіксовано щонайменше 3 осередки загоряння. Два з них — на глибоководному причальному комплексі ТОВ "РН-Морской терминал Туапсе", ще один — на нафтоналивному причалі в районі Південного молу", — вважають аналітики.

Аналітики також припускають, що у Туапсе нібито є ще один осередок займання через атаку безпілотників. Ймовірно, його зафіксовано на суховантажно-навалювальному пірсі в північно-західній частині бухти, однак вірогідних даних, які б підтверджували цей факт, наразі немає.

OSINT-канал "КіберБорошно" також припускає, що один з ударів, ймовірно, прийшовся по нафтопаливному пірсу.

КіберБорошно | атака на порт у Туапсе, ймовірний удар по нафтопаливному пірсу

Нагадаємо, перед цим у мережі повідомляли про вибухи та пожежу у Туапсе Краснодарського краю РФ.

Також увечері 1 листопада окупований Алчевськ на Луганщині атакували дрони, через що у регіоні виникли перебої зі світлом.

Раніше командувач Силами безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді закликав росіян готуватися до блекаутів.