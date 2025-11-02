Почалися відключення світла: Алчевськ на окупованій Луганщині атакували дрони, палає підстанція (відео)

Пізно ввечері 1 листопада в місті Алчевськ окупованої росіянами Луганської області прогриміли вибухи й здійнялася пожежа. Після цього у низці населених пунктів Луганщини почалися перебої зі світлом.

Проблеми з електропостачанням, попередньо, спричинені атакою безпілотників на Алчевськ, де було уражено підстанцію. Про це пишуть моніторингові Telegram-канали.

Після вибухів в пабліках Алчевська почали скаржитися на масові відключення світла у низці районів міста.

Скриншот | після "прильотів" по підстанції в окупованому Алчевську почало зникати світло

За даними очевидців, на місці атаки дронів здійнялася сильна пожежа.

"Алчевськ. Приліт у підстанцію. Вигоряє трансформаторне масло", — пишуть у місцевих пабліках.

У мережі також показали кадри з Алчевська. На відео видно, як здіймається пожежа на місці ураження.

Також луганські Telegram-канали пишуть про зникнення світла в низці населених пунктів області. Спостерігаються перепади напруги, мешканцям радять відключити електричні пристрої.

Офіційної інформації щодо ураження підстанції в Алчевську на момент публікації не надходило. Окупаційна влада наразі також не коментувала ситуацію.

Також у мережі пишуть про ймовірний удар по підстанції у місті Желєзногорськ Курської області Росії. Там пролунала серія вибухів, після чого у місті виникли перебої зі світлом.

Нагадаємо, уночі 1 листопада Росію масовано атакували дрони: у Московській області трапився блекаут, у Тулі виникли перебої з електрикою.

Також 1 листопада ГУР підірвало нафтопродуктопровід "Кольцевой" у Московській області Росії.