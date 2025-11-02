Почалися відключення світла: Алчевськ на окупованій Луганщині атакували дрони, палає підстанція (відео)
Пізно ввечері 1 листопада в місті Алчевськ окупованої росіянами Луганської області прогриміли вибухи й здійнялася пожежа. Після цього у низці населених пунктів Луганщини почалися перебої зі світлом.
Проблеми з електропостачанням, попередньо, спричинені атакою безпілотників на Алчевськ, де було уражено підстанцію. Про це пишуть моніторингові Telegram-канали.
Після вибухів в пабліках Алчевська почали скаржитися на масові відключення світла у низці районів міста.
За даними очевидців, на місці атаки дронів здійнялася сильна пожежа.
"Алчевськ. Приліт у підстанцію. Вигоряє трансформаторне масло", — пишуть у місцевих пабліках.
У мережі також показали кадри з Алчевська. На відео видно, як здіймається пожежа на місці ураження.
Також луганські Telegram-канали пишуть про зникнення світла в низці населених пунктів області. Спостерігаються перепади напруги, мешканцям радять відключити електричні пристрої.
Офіційної інформації щодо ураження підстанції в Алчевську на момент публікації не надходило. Окупаційна влада наразі також не коментувала ситуацію.
Також у мережі пишуть про ймовірний удар по підстанції у місті Желєзногорськ Курської області Росії. Там пролунала серія вибухів, після чого у місті виникли перебої зі світлом.
Нагадаємо, уночі 1 листопада Росію масовано атакували дрони: у Московській області трапився блекаут, у Тулі виникли перебої з електрикою.
Також 1 листопада ГУР підірвало нафтопродуктопровід "Кольцевой" у Московській області Росії.