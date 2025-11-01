"Усі три нитки одночасно вибухнули": ГУР підірвали нафтопродуктопровід під Москвою (відео)

Головне управління розвідки Міноборони показало знищення нафтопродуктопровода "Кольцевой" у Московській області. Важливий військовий об'єкт був захищений сіткою і охороною, але від вибухів його це не врятувало.

31 жовтня ГУР вивело з ладу "надважливий військовий об’єкт" на території РФ — нафтопродуктопровід "Кольцевой", який забезпечував російських окупантів ресурсами для ведення війни. Він розташований у Раменському районі Московської області. Деталі та кадри операції пресслужба відомства опублікувала 1 листопада у Facebook.

"Антидронова сітка та "захист" ворожого об’єкта воєнізованою охороною не допомогли ― усі три нитки, якими агресор транспортував бензин, дизель та авіаційне пальне, успішно і одночасно вибухнули. Нафтопродуктопровід виведено з ладу", — повідомили у розвідці.

Пресслужба передала, що Росія направила на місце вибуху спецслужби та ремонтні бригади. Був завданий "серйозний удар" по воєнних спроможностях ворога і його економіці, зокрема у Московській області.

У ГУР пояснили, що довжина магістрального нафтопродуктопроводу — 400 кілометрів, ним транспортувалось пальне з Рязанського, Нижньогородського та Московського нафтопереробних заводів. Щороку "Кольцевой" міг перекачувати до 3 мільйонів тонн авіаційного пального, до 2,8 мільйона тонн дизелю і до 1,6 мільйона тонн бензину.

"Отже, Україна продовжує завдавати дієвого "санкційного" тиску на агресора, який описував начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов", — додали у відомстві, пообіцявши РФ "справедливу відплату" за кожен воєнний злочин проти українців.

Нагадаємо, у ЗМІ з посиланням на джерела інформували, що 31 жовтня спецпідрозділи ГУР почали складну десантну операцію у Покровську. Нею особисто керує голова розвідки Кирило Буданов.

Ввечері 31 жовтня Росію масовано атакували безпілотники, жителі Московської області та Тули скаржились на перебої з електроенергією. У місті Жуковський, що за 20 кілометрів від Москви, світло зникло зовсім.