"Все три нитки одновременно взорвались": ГУР взорвали нефтепродуктопровод под Москвой (видео)

Главное управление разведки Минобороны показало уничтожение нефтепродуктопровода "Кольцевой" в Московской области. Важный военный объект был защищен сеткой и охраной, но от взрывов его это не спасло.

31 октября ГУР вывело из строя "сверхважный военный объект" на территории РФ — нефтепродуктопровод "Кольцевой", который обеспечивал российских оккупантов ресурсами для ведения войны. Он расположен в Раменском районе Московской области. Детали и кадры операции пресс-служба ведомства опубликовала 1 ноября в Facebook.

"Антидроновая сетка и "защита" вражеского объекта военизированной охраной не помогли — все три нити, по которым агрессор транспортировал бензин, дизель и авиационное топливо, успешно и одновременно взорвались. Нефтепродуктопровод выведен из строя", — сообщили в разведке.

Пресс-служба передала, что Россия направила на место взрыва спецслужбы и ремонтные бригады. Был нанесен "серьезный удар" по военным возможностям врага и его экономике, в частности в Московской области.

В ГУР объяснили, что длина магистрального нефтепродуктопровода — 400 километров, по нему транспортировалось топливо с Рязанского, Нижегородского и Московского нефтеперерабатывающих заводов. Ежегодно "Кольцевой" мог перекачивать до 3 миллионов тонн авиационного топлива, до 2,8 миллиона тонн дизеля и до 1,6 миллиона тонн бензина.

"Итак, Украина продолжает оказывать действенное "санкционное" давление на агрессора, которое описывал начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов", — добавили в ведомстве, пообещав РФ "справедливое возмездие" за каждое военное преступление против украинцев.

Напомним, в СМИ со ссылкой на источники информировали, что 31 октября спецподразделения ГУР начали сложную десантную операцию в Покровске. Ею лично руководит глава разведки Кирилл Буданов.

Вечером 31 октября Россию массированно атаковали беспилотники, жители Московской области и Тулы жаловались на перебои с электроэнергией. В городе Жуковский, что в 20 километрах от Москвы, свет исчез совсем.