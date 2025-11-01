Россию атакуют дроны: в Московской области блэкаут, в Туле перебои со светом (видео)
Поздно вечером 31 октября и после полуночи Россию массированно атакуют беспилотники. На фоне угроз у жителей Московской области и Тулы начались перебои с электроэнергией.
В городе Жуковский в Московской области, расположенном около 20 километров от столицы России, электроэнергия полностью исчезла. Об этом пишут местные Telegram-каналы.
"В связи с аварийной ситуацией на электросетях произошло отключение электроснабжения на многие адреса", — сообщили в пресс-службе Жуковской администрации.
В сети показали кадры блэкаутов в Московской области и в частности в Жуковском.
"Московщина теряет свет", — прокомментировал ситуацию в России руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
Дроны также летели на Москву: городской голова Собянин сообщил в соцсетях, что российские силы ПВО якобы "отбили атаку" беспилотника, который двигался на столицу РФ.
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — отметил российский чиновник.
Также перебои со светом на фоне атаки беспилотников зафиксированы в российском городе Тула — областном центре Тульской области. На кадрах из Тулы видно, как на улицах мигает свет.
Также около полуночи в Туле прогремели взрывы, сообщали местные паблики. Российские мониторинговые каналы предупреждали о движении беспилотников в направлении города.
На момент публикации в ряде регионов РФ продолжается воздушная тревога из-за угрозы беспилотников. Последствия атаки устанавливаются.
Напомним, ночью 31 октября в российских городах Ярославль и Владимир во время атаки дронов был зафиксирован удар по подстанции и обстрел нефтеперерабатывающего завода.
Также 31 октября в ВМС ВС Украины сообщили, что удар по Орловской ТЭЦ был нанесен с помощью ракеты "Нептун".