Росію атакують дрони: у Московській області блекаут, у Тулі перебої зі світлом (відео)

Пізно ввечері 31 жовтня та після опівночі Росію масовано атакують безпілотники. На тлі загроз у мешканців Московської області та Тули почалися перебої з електроенергією.

У місті Жуковський у Московській області, розташованому близько за 20 кілометрів від столиці Росії, електроенергія повністю зникла. Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

"У зв'язку з аварійною ситуацією на електромережах сталося відключення електропостачання на багато адрес", — повідомили у пресслужбі Жуковської адміністрації.

У мережі показали кадри блекаутів у Московській області й зокрема у Жуковському.

"Московщина втрачає світло", — прокоментував ситуацію у Росії керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Дрони також летіли на Москву: міський голова Собянін повідомив у соцмережах, що російські сили ППО нібито "відбили атаку" безпілотника, що рухався на столицю РФ.

Відео дня

"На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", — зазначив російський посадовець.

Також перебої зі світлом на тлі атаки безпілотників зафіксовані у російському місті Тула — обласному центрі Тульської області. На кадрах із Тули видно, як на вулицях мигає світло.

Також близько опівночі у Тулі прогриміли вибухи, повідомляли місцеві пабліки. Російські моніторингові канали попереджали про рух безпілотників у напрямку міста.

На момент публікації у низці регіонів РФ триває повітряна тривога через загрозу безпілотників. Наслідки атаки встановлюються.

Нагадаємо, уночі 31 жовтня у російських містах Ярославль та Володимир під час атаки дронів було зафіксовано удар по підстанції та обстріл нафтопереробного заводу.

Також 31 жовтня у ВМС ЗС України повідомили, що удар по Орловській ТЕЦ було завдано за допомогою ракети "Нептун".