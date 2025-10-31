Удар по Орловській ТЕЦ у РФ було завдано "Нептуном", — ВМС ЗС України

Підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України успішно атакували Орловську теплоелектроцентраль, а також вдарили по електричній підстанції Новобрянська, що забезпечували живленням військові підприємства регіону.

Для атаки було використано українські крилаті ракети "Нептун", йдеться в офіційній заяві ВМС ЗС України в Facebook.

Військові підкреслили, що виведення з ладу цих підприємств — серйозний удар по логістиці окупантів.

"Українські військові продовжують демонструвати, що жоден тил ворога не безпечний", — попередили у ВМС.

Про атаку нібито безпілотників на Орел о 02:04 ночі 31 жовтня повідомив губернатор Орловської області Андрій Кличков.

У себе в Telegram-каналі він написав, що "внаслідок збиття БпЛА сталося падіння уламків на території ТЕЦ", що призвело до пошкодження обладнання електропостачання.

Енергетики розпочали ремонт, а чиновник закликав місцевих жителів не публікувати фото- і відеоматеріали з інформацією про роботу систем ППО або пошкодження об'єктів, щоб не "допомагати ворогові".

Крім двох згаданих, у РФ горіли й інші об'єкти. За інформацією Ateo Breaking, унаслідок нічної атаки дронів сталося загоряння на електропідстанції "Владимирская" під Володимиром.

Підстанція "Володимирська" горить після удару БпЛА Фото: Скрин відео

Це великий енергетичний об'єкт потужністю близько 4 010 МВА. Підстанція обслуговує енергосистему регіону і є вузловою — від неї відходять численні лінії електропередачі напругою 110-750 кВ.

Що відомо про ракету "Нептун"

"Нептун" — українська протикорабельна крилата ракета, яку було розроблено в київському конструкторському бюро "Луч" у 2010-2020 роках. Пізніше її модифікували для ударів по наземних цілях.

Її вперше застосували в бойових умовах під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. 14 квітня 2022 року ЗСУ двома ракетами "Нептун" уразили ракетний крейсер "Москва", флагман Чорноморського флоту ВМФ РФ. Унаслідок цього вибухнув боєкомплект, а крейсер затонув.

У серпні 2023 року, за однією з версій, ракету вперше застосували для удару по наземній цілі для ураження комплексу С-400 на півострові Тарханкут в окупованому Криму.

У жовтні 2025 року Україна офіційно представила модернізовану крилату ракету РК360Л, відому як "Довгий Нептун", здатну долати до 1 000 км з бойовою частиною вагою 260 кг.

Нагадаємо, 30 жовтня на Луганській ТЕС прогриміли вибухи, після чого в регіоні виник частковий блекаут.

Також повідомлялося, що ЗС РФ завдали авіаудару по ТЕС у Слов'янську.