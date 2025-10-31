Удар по Орловской ТЭЦ в РФ был нанесен "Нептуном", – ВМС ВС Украины

Подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины успешно атаковали Орловскую теплоэлектроцентраль, а также ударили по электрической подстанции Новобрянска, которые обеспечивали питанием военные предприятия региона.

Для атаки были использованы украинские крылатые ракеты "Нептун", говорится в официальном заявлении ВМС ВС Украины в Facebook.

Военные подчеркнули, что выведение из строя этих предприятий – серьезный удар по логистике оккупантов.

"Украинские военные продолжают демонстрировать, что ни один тыл врага не безопасен", – предупредили в ВМС.

Об атаке якобы беспилотников на Орел в 02:04 ночи 31 октября сообщил губернатор Орловской области Андрей Кличков.

У себя в Telegram-канале он написал, что "в результате сбития БпЛА произошло падение обломков на территории ТЭЦ", что привело к повреждению оборудования электроснабжения.

Энергетики приступили к ремонту, а чиновник призвал местных жителей не публиковать фото- и видеоматериалы с информацией о работе систем ПВО или повреждении объектов, чтобы не "помогать врагу".

Кроме двух упомянутых, в РФ горели и другие объекты. По информации Ateo Breaking, в результате ночной атаки дронов произошло возгорание на электроподстанции "Владимирская" под Владимиром.

Подстанция "Владимирская" горит после удара БпЛА Фото: Скрин видео

Это крупный энергетический объект мощностью около 4 010 МВА. Подстанция обслуживает энергосистему региона и является узловой — от нее отходят многочисленные линии электропередачи напряжением 110-750 кВ.

Что известно о ракете "Нептун"

"Нептун" — украинская противокорабельная крылатая ракета, которая была разработана в киевском конструкторском бюро "Луч" в 2010-2020 годах. Позже ее модифицировали для ударов по наземным целям.

Ее впервые применили в боевых условиях во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. 14 апреля 2022 года ВСУ двумя ракетами "Нептун" поразили ракетный крейсер "Москва", флагман Черноморского флота ВМФ РФ. В результате этого взорвался боекомплект, а крейсер затонул.

В августе 2023 года, по одной из версий, ракету впервые применили для удара по наземной цели для поражения комплекса С-400 на полуострове Тарханкут в оккупированном Крыму.

В октябре 2025 года Украина официально представила модернизированную крылатую ракету РК360Л, известную как "Длинный Нептун", способную преодолевать до 1 000 км с боевой частью весом 260 кг.

Напомним, 30 октября на Луганской ТЭС прогремели взрывы, после чего в регионе возник частичный блэкаут.

Также сообщалось, что ВС РФ нанесли авиаудар по ТЭС в Славянске.