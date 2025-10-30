Зеленский сообщил об ударе по Славянской ТЭС: есть погибшие и раненые (видео)

Президент Владимир Зеленский заявил о новом российском авиаударе по Славянской теплоэлектростанции (Донецкая область). В результате атаки погибли два человека, есть раненые, а украинские власти усиливают сотрудничество с международными партнерами для стабилизации энергосистемы.

Как сообщил Зеленский, удары по энергетическим объектам имеют исключительно террористический характер и требуют четкой реакции мирового сообщества. Глава государства подчеркнул, что сейчас ведутся переговоры с рядом европейских стран для поддержки энергетического сектора Украины.

Сообщение Зеленского

"Сейчас, несколько часов назад, был удар по Славянской ТЭС — удар российских бомб. К сожалению, два человека погибли. Мои соболезнования. Есть раненые. И это исключительно террор. Нормальные так не воюют, и на такую российскую войну должна быть надлежащая реакция мира.

И очень важно, что у нас есть конкретные договоренности с Норвегией именно по энергетике, и это поддержка наших закупок газа, есть договоренности с Германией, Италией, Нидерландами, и с ними работаем по оборудованию для генерации электричества. Рассчитываем на поддержку Еврокомиссии.

Сегодня министр энергетики Украины — с представителями Группы семи, с министрами энергетики G7. И это страны, которые точно могут поддержать и поддержат Украину. Обеспечиваем такую с ними работу", — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что государство прилагает все усилия для обеспечения стабильной работы энергосистемы накануне зимы, в частности путем укрепления международных партнерств в сфере энергетики.

Напомним, что Славянская теплоэлектростанция уже неоднократно становилась целью российских обстрелов. Ранее удары по объектам энергетической инфраструктуры вызывали масштабные перебои с электроснабжением в нескольких регионах Украины.

