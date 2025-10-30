Зеленський повідомив про удар по Слов'янській ТЕС: є загиблі та поранені (відео)

Президент Володимир Зеленський заявив про новий російський авіаудар по Слов’янській теплоелектростанції (Донецька область). Унаслідок атаки загинули двоє людей, є поранені, а українська влада посилює співпрацю з міжнародними партнерами для стабілізації енергосистеми.

Як повідомив Зеленський, удари по енергетичних об’єктах мають виключно терористичний характер і потребують чіткої реакції світової спільноти. Голова держави наголосив, що нині ведуться переговори з низкою європейських країн для підтримки енергетичного сектору України.

Повідомлення Зеленського

"Зараз, кілька годин тому, був удар по Словʼянській ТЕС — удар російських бомб. На жаль, дві людини загинули. Мої співчуття. Є поранені. І це виключно терор. Нормальні так не воюють, і на таку російську війну повинна бути належна реакція світу.

І дуже важливо, що в нас є конкретні домовленості з Норвегією саме по енергетиці, і це підтримка наших закупівель газу, є домовленості з Німеччиною, Італією, Нідерландами, і з ними працюємо по обладнанню для генерації електрики. Розраховуємо на підтримку Єврокомісії.

Сьогодні міністр енергетики України — з представниками Групи семи, з міністрами енергетики G7. І це країни, які точно можуть підтримати і підтримають Україну. Забезпечуємо таку з ними роботу", — заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що держава докладає всіх зусиль для забезпечення стабільної роботи енергосистеми напередодні зими, зокрема шляхом зміцнення міжнародних партнерств у сфері енергетики.

Нагадаємо, що Слов’янська теплоелектростанція вже неодноразово ставала ціллю російських обстрілів. Раніше удари по об’єктах енергетичної інфраструктури спричиняли масштабні перебої з електропостачанням у кількох регіонах України.

