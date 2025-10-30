Вибухи на Луганській ТЕС: окупанти заперечують атаку ЗСУ, у регіоні частковий блекаут

У тимчасово окупованому місті Щастя місцеві пабліки повідомили про нібито влучання по Луганській ТЕС та подальшу пожежу. Окупаційна адміністрація так званої "ЛНР" заявила, що інцидент стався через аварію на енергомережах, не підтверджуючи удар.

Як інформують проросійські Telegram-канали, на території Луганської ТЕС виникла пожежа, що спричинило аварійні відключення електропостачання у Луганську та на підконтрольних РФ територіях області.

Повідомлення "Новини ЛНР" Фото: Скриншот

Окупаційна влада не підтвердила факт влучання по енергооб’єкту. Згідно з повідомленням Telegram-каналу "Новости ЛНР", енергетична інфраструктура зазнала масштабних пошкоджень.

"Велика аварія на електромережах залишила без світла більшість муніципалітетів 'ЛНР'. Енергетики вже відновили живлення для більшої частини споживачів та соціальних об'єктів, роботи продовжуються", — заявили адміністратори каналу.

Відео дня

У повідомленні також вказано, що перебої електропостачання призвели до тимчасового зупинення котелень та помпових станцій водопостачання.

"Комунальні служби знаходяться на місцях і запустять системи відразу після стабільного відновлення електропостачання", — йдеться в дописі.

Ще один Telegram-канал із посиланням на ватажка окупаційної адміністрації Леоніда Пасічника заявив, що ситуація була пов’язана з аварією.

Повідомлення з ЛНР Фото: Скриншот

"Відключення сталися через аварію на енергомережах. Енергетики вже працюють на місці, підключаючи територію до резервних ліній. Більшість 'ЛНР' знову зі світлом: насамперед запитали соціально-значущі об'єкти, тепер триває стабілізація ситуації по всіх містах", — зазначено в повідомленні.

На момент публікації не надходило офіційних підтверджень Генштабу ЗСУ про влучання по Луганській ТЕС.

Нагадаємо, місто Щастя Луганської області було окуповане російськими військами на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році. Луганська ТЕС є одним із ключових енергетичних об’єктів регіону, доступ до якого втрачено після окупації. З моменту захоплення території окупаційні структури регулярно повідомляють про збої в енергосистемі, пояснюючи їх аваріями та технічними проблемами.

Як повідомляв Фокус, два роки тому, унаслідок обстрілів частина Щастя залишилася без електроенергії. Також ворожі снаряди потрапляли в житлові будинки населеного пункту.

Фокус також писав, що у травні минулого року в Луганську спалахнула нафтобаза.