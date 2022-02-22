Горить трансформатор: під обстріл окупантів потрапила Луганська ТЕС (відео)

Унаслідок обстрілів частина Щастя залишилася без електроенергії. Також ворожі снаряди потрапляли в житлові будинки населеного пункту.

Під обстріл російсько-окупаційних військ потрапила Луганська теплоелектростанція у місті Щастя (Луганська область). Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у Facebook.

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Вказується, що через потрапляння боєприпасу на територію ТЕС почалася пожежа. Місто Щастя частково втратило подачу електроенергії.

Також за інформацією Гайдая окупанти потрапили в житловий будинок у Щасті. Обійшлося без жертв. Повідомляється, що в житловому будинку були люди, які їх евакуювали.

[ + – ] Обстріл у Щасті [ + – ] Обстріл у Щасті

За даними штабу ООС, обстріли на Щастя окупанти вели зі станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, 18 лютого біля КПВВ "Щастя" бойовики обстріляли колону з гуманітарною допомогою від представників Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Учора Щастя також було під обстрілом. Нацполіції довелося перекрити дороги біля міста за напрямком у Петропавлівку та Новоайдар.