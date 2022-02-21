Нацполіція перекрила дороги біля міста Щастя після обстрілу (відео)

Дорожній рух обмежений за напрямками Петропавлівка-Щастя і Новоайдар-Щастя.

Національна поліція перекрила автомобільні дороги в напрямку міста Щастя Луганської області, після того, як місто було обстріляне проросійськими бойовиками. Про це повідомляє прессекретарка управління Нацполіції Луганської області Наталія Погукай.

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Повідомляється, що рух перекрито за двома напрямками: Петропавлівка-Щастя і Новоайдар-Щастя, проте виїзд із міста не обмежений.

"Просимо всіх громадян із розумінням поставитися до цих обмежень", — йдеться у повідомленні.

Також Погукай опублікувала допис, в якому йдеться про те, що сьогодні, 21 лютого, унаслідок обстрілу з боку тимчасово окупованої території населеного пункту Щастя, були пошкоджені лінії електропостачання ПЛ 110 кВ "Лутес-Щастя", "Лутес-Новоайдар" і "Лутес-Чихірове" ТОВ ЛЕО. Через обстріл призупинено роботу Луганської ТЕС. Унаслідок приблизно 10 тисяч абонентів міста Щастя, Широкінська та Станично-Луганська залишилися без електрики.

Також унаслідок обстрілу біля Щастя було пошкоджено тепловий колектор, через що, щоб уникнути витоку теплої води, у місті було перекрито опалення.

Нагадаємо, що 18 лютого біля КПВВ "Щастя" бойовики обстріляли колону з гуманітарною допомогою від представників Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, окупанти вели вогонь з великокаліберного кулемета, міномета 82 мм та гранатомета АГС-17.

В МНС Росії повідомили, що з моменту початку евакуації 18 лютого російський кордон перетнули понад 61 тисяча біженців з ОРДЛО. Тільки в Ростовську область за ці дні прибуло майже 40 тисяч жителів Донбасу. У зв'язку з цим у 5 областях РФ оголосили про запровадження надзвичайного стану.