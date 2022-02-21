Нацполиция перекрыла дороги возле города Счастье после обстрела (видео)

Дорожное движение ограничено по направлениям Петропавловка-Счастье и Новоайдар-Счастье.

Национальная полиция перекрыла автомобильные дороги в направлении города Счастье Луганской области, после того как город был обстрелян пророссийскими боевиками. Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь управления Нацполиции Луганской области Наталья Погукай.

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Сообщается, что движение перекрыто по двум направлениям: Петропавловка-Счастье и Новоайдар-Счастье, однако выезд из города не ограничено.

"Просим всех граждан с пониманием отнестись к данным ограничениям", — говорится в сообщении.

Также Погукай опубликовала пост, в котором говорится о том что сегодня, 21 февраля, в результате обстрела со стороны временно оккупированной территории населенного пункта Счастье, были повреждены линии электроснабжения ВЛ 110 кВ "Лутес-Счастье", "Лутес-Новоайдар" и "Лутес-Чихирово" ООО ЛЕО. Из-за обстрелов приостановлена работа Луганской ТЭС. В итоге примерно 10 тысяч абонентов города Счастье, Широкинска и Станично-Луганская остались без электричества.

Также в результате обстрела возле Счастья был поврежден тепловой коллектор, из-за чего во избежании утечки теплой воды, в городе было перекрыто отопление.

Напомним, что 18 февраля возле КПВВ "Счастье" боевики обстреляли колонну с гуманитарной помощью от представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, оккупанты вели огонь из крупнокалиберного пулемета, миномета 82 мм и гранатомета АГС-17.

В МЧС России сообщили, что с момента начала эвакуации 18 февраля российскую границу пересекли более 61 тысячи беженцев из ОРДЛО. Только в Ростовскую область за эти дни прибыло около 40 тысяч жителей Донбасса. В связи с этим в 5 областях РФ объявили о введении чрезвычайного положения.