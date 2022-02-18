Около КПВВ "Счастье" боевики обстреляли колонну с гуманитарной помощью

При обстреле российские оккупационные войска применяли пулемет, гранатомет и миномет, но всех гражданских удалось эвакуировать.

На Донбассе попала под обстрел колонна с гуманитарной помощью от представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Обстрел колонны российскими оккупационными войсками произошел неподалеку от КПВВ "Счастье". Об этом Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный сообщил в Facebook.

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"Сегодня около 12:00 российские оккупационные войска произвели обстрел КПВВ "Счастье" в Луганской области, где в это время проходил проверку Госпогранслужбы гуманитарный конвой Международного комитета Красного Креста, который двигался с неподконтрольной территории", — написал Залужный.

Обстрел был произведен из населенного пункта Веселая Гора. Был применен крупнокалиберный пулемет (около 50 выстрелов), миномет 82 мм (3 выстрела), гранатомет АГС-17 (10 выстрелов).

Четыре автомобиля из состава гуманитарного конвоя успели пройти КПВВ, восемь автомобилей остались в межпозиционной зоне. Люди из машин были эвакуированы в укрытие.

[ + – ] Обстрел КПВВ "Счастье"

"Подчеркиваю, что этот факт является очередным грубым нарушением российскими оккупационными войсками норм международного гуманитарного права и Минских договоренностей", — заявил Залужный.

Потерь среди гражданских лиц и состава Объединенных сил нет. Личный состав Объединенных сил принимает все меры для защиты мирных жителей.

Ранее Фокус сообщал, что в Донецкой области боевики обстреляли станцию Скотоватая. На момент обстрела персонал станции производил ремонтные работы, но сразу же был эвакуирован, поэтому обошлось без жертв.

Всего в Донецкой области за минувшие сутки боевики произвели около 60 обстрелов, это рекордный показатель за последнее время. Применялись запрещенные Минскими договоренностями виды оружия.

Вчера, 17 февраля 2022 года, в Луганской области попал под обстрел и загорелся жилой дом.