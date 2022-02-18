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Военный Фокус Российско-украинская война

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировали рекордные 60 обстрелов - штаб ООС

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обстрелы боевиков
Фото: 24 Канал | Последствия обстрела в Луганской области

За ночь пророссийские боевики еще более десятка раз обстреляли позиции Вооруженных сил. В ход снова пошло вооружение, запрещенных калибров.

В зоне проведение Операции объединенных сил 17 февраля зафиксировано 60 обстрелов, из которых 43 были с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

В результате обстрелов российско-оккупационных войск один украинский военный получил ранение, еще один — боевое травмирование. Состояние травмированного — удовлетворительное, а раненого — среднее. Количество раненых среди мирного население за ночь больше не стало, двое людей. Также три сотрудника детского сада получили контузию в результате обстрела в Станице Луганской.

Все рубежи украинских военных остались без изменений.

Какая ситуация на Донбассе сегодня?

С начала суток в зоне ООС зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Из них 4 были из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями:

  • Болотное и Новогнатовка — 122-мм артиллерия
  • Старогнатовка — минометы калибром 120 мм и крупнокалиберные пулеметы
  • Чермалык — автоматические станковые гранатометы
  • Шумы — 82 мм минометы

Потери среди военных нет. Ситуация находится под контролем.

Обстрелы велись в таких направлениях:

  1. Новотошковское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
  2. Водяное – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и противотанковых ракетных комплексов.
  3. Трудовское – из минометов калибра 82 мм.
  4. Старогнатовка – из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  5. Южное и Майорск – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
  6. Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
  7. Новоселовка Вторая – из противотанковых ракетных комплексов.
  8. Луганское и Старый Айдар – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
  9. Марьинка – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  10. Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.
  11. Троицкое – по вооружению танка, минометам калибра 120 мм и 82 мм.
  12. Попасное– из станковых противотанковых гранатометов.
  13. Зайцево – из минометов калибра 82мм, автоматических станковых гранатометов.
  14. Новозвановка – из артиллерии калибра 152 мм и 155 мм.
  15. Станица Луганская — дважды из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов.
  16. Пески – из минометов калибра 82 мм, ручных и станковых противотанковых гранатометов, стрелкового оружия.
  17. Гольмовский и Майорск – из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов.
  18. Хрящевка и Сизое – из артиллерии калибра 122 мм.
  19. Авдеевка, Шумы, Майское, Невельское, Донецкое, Опытное и Гранитное – из минометов калибра 120 мм.
  20. ШИРОКИНЕ – из ручных и станковых противотанковых гранатометов

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в ОРДЛО готовят эвакуацию. ВСУ в наступление идти не будут. Ночью Станица Луганская снова попала под обстрел, занялся дом.