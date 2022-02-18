За минувшие сутки на Донбассе зафиксировали рекордные 60 обстрелов - штаб ООС
За ночь пророссийские боевики еще более десятка раз обстреляли позиции Вооруженных сил. В ход снова пошло вооружение, запрещенных калибров.
В зоне проведение Операции объединенных сил 17 февраля зафиксировано 60 обстрелов, из которых 43 были с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
В результате обстрелов российско-оккупационных войск один украинский военный получил ранение, еще один — боевое травмирование. Состояние травмированного — удовлетворительное, а раненого — среднее. Количество раненых среди мирного население за ночь больше не стало, двое людей. Также три сотрудника детского сада получили контузию в результате обстрела в Станице Луганской.
Все рубежи украинских военных остались без изменений.
Какая ситуация на Донбассе сегодня?
С начала суток в зоне ООС зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Из них 4 были из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями:
- Болотное и Новогнатовка — 122-мм артиллерия
- Старогнатовка — минометы калибром 120 мм и крупнокалиберные пулеметы
- Чермалык — автоматические станковые гранатометы
- Шумы — 82 мм минометы
Потери среди военных нет. Ситуация находится под контролем.
Обстрелы велись в таких направлениях:
- Новотошковское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
- Водяное – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и противотанковых ракетных комплексов.
- Трудовское – из минометов калибра 82 мм.
- Старогнатовка – из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Южное и Майорск – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
- Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
- Новоселовка Вторая – из противотанковых ракетных комплексов.
- Луганское и Старый Айдар – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
- Марьинка – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.
- Троицкое – по вооружению танка, минометам калибра 120 мм и 82 мм.
- Попасное– из станковых противотанковых гранатометов.
- Зайцево – из минометов калибра 82мм, автоматических станковых гранатометов.
- Новозвановка – из артиллерии калибра 152 мм и 155 мм.
- Станица Луганская — дважды из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов.
- Пески – из минометов калибра 82 мм, ручных и станковых противотанковых гранатометов, стрелкового оружия.
- Гольмовский и Майорск – из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов.
- Хрящевка и Сизое – из артиллерии калибра 122 мм.
- Авдеевка, Шумы, Майское, Невельское, Донецкое, Опытное и Гранитное – из минометов калибра 120 мм.
- ШИРОКИНЕ – из ручных и станковых противотанковых гранатометов
Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в ОРДЛО готовят эвакуацию. ВСУ в наступление идти не будут. Ночью Станица Луганская снова попала под обстрел, занялся дом.