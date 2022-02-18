Минулої доби на Донбасі зафіксували рекордні 60 обстрілів — штаб ООС
За ніч проросійські бойовики ще понад десять разів обстріляли позиції Збройних сил. У хід знову пішло озброєння заборонених калібрів.
У зоні проведення Операції об'єднаних сил 17 лютого зафіксовано 60 обстрілів, з яких 43 були із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї. Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.
Унаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ один український військовий отримав поранення, ще один — бойове травмування. Стан травмованого — задовільний, а пораненого — середній. Кількість поранених серед мирного населення за ніч більшою не стала, двоє осіб. Також троє співробітників дитячого садка отримали контузію внаслідок обстрілу в Станиці Луганській.
Усі кордони українських військових лишилися без змін.
Яка ситуація на Донеччині сьогодні?
З початку доби у зоні ООС зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. З них 4 були з озброєння, забороненого Мінськими угодами:
- Болотне та Новогнатівка — 122-мм артилерія;
- Старогнатівка — міномети калібром 120 мм і великокаліберні кулемети;
- Чермалик — автоматичні станкові гранатомети;
- Шуми — 82 мм міномети.
Втрат серед військових немає. Ситуація перебуває під контролем.
Обстріли велися в таких напрямках:
- Новотошківське — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і станкових протитанкових гранатометів.
- Водяне — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів і протитанкових ракетних комплексів.
- Трудівське — з мінометів калібру 82 мм.
- Старогнатівка — з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
- Південне та Майорськ — з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.
- Лобачево — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.
- Новоселівка Друга — з протитанкових ракетних комплексів.
- Луганське та Старий Айдар — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- Мар'їнка — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
- Світлодарськ — з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.
- Троїцьке — з озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Попасне — зі станкових протитанкових гранатометів.
- Зайцеве — з мінометів калібру 82мм, автоматичних станкових гранатометів.
- Новозванівка — з артилерії калібру 152 мм та 155 мм.
- Станиця Луганська — двічі з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також автоматичних станкових гранатометів.
- Піски — з мінометів калібру 82 мм, ручних і станкових протитанкових гранатометів, стрілецької зброї.
- Гольмівський і Майорськ — з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів.
- Хрящівка та Сизе — з артилерії калібру 122 мм.
- Авдіївка, Шуми, Травневе, Невельське, Донецьке, Дослідне та Гранітне — з мінометів калібру 120 мм.
- Широкине — з ручних і станкових протитанкових гранатометів
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що в ОРДЛО готують евакуацію. ЗСУ у наступ йти не будуть. Уночі Станиця Луганська знову потрапила під обстріл, зайнявся будинок.