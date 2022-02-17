Станиця Луганська знову під вогнем, внаслідок влучення снаряда горить будинок (відео)

Сьогодні ввечері російсько-окупаційні війська почали обстрілювати із важкої зброї Станицю Луганську.

Проросійські бойовики сьогодні ввечері відновили обстріл Станиці Луганської із важкої зброї. Внаслідок влучення снаряду в житловий будинок почалася пожежа, пише "УНН" з посиланням на джерела в Нацполіції.

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Зазначають, що будинок знаходиться за адресою вул. Магістральна, 8. За попередньою інформацією, потерпілих на місці події немає.

"17.02.2022 о 21:24 за адресою: Станично-Луганський район смт Станиця Луганська, вулиця Магістральна, 8, влучили в житловий будинок з важкої зброї. Почалася пожежа, горить будинок. Постраждалих немає", — написав у своєму Telegram-каналі військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

За словами керівника Станично-Луганської селищної військово-цивільної адміністрації Альберта Зінченка через обстріл у більшій частині населеного пункту немає світла, а також горять два приватні будинки на перетині вулиць Ватутіна та Магістральної.

Нагадаємо, сьогодні вранці в Станиці Луганській обстріляли дитячий садок. Тоді 20 дітей вечеряли на другому поверсі будівлі. Внаслідок обстрілу троє працівників навчального закладу отримали контузії.

Зазначимо, за інформацією штабу ООС, станом на 22 години поточної доби з боку російсько-окупаційних військ на Донбасі зафіксовано 50 обстрілів, 39 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Міноборони України заявило, що сьогодні зафіксували найбільшу кількість фактів порушення режиму припинення вогню на Донбасі з початку року.