Станица Луганская снова под огнем, в результате попадания снаряда горит дом (видео)

Сегодня вечером российско-оккупационные войска начали обстреливать из тяжелого оружия Станицу Луганскую.

Пророссийские боевики сегодня вечером возобновили обстрелы из тяжелого оружия Станицы Луганской. В результате попадания снаряда в жилой дом начался пожар, пишет "УНН" со ссылкой на источники в Нацполиции.

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Отмечается, что дом находится по адресу улица Магистральная, 8. По предварительной информации, пострадавших на месте происшествия нет.

"17.02.2022 в 21:24 по адресу: Станично-Луганский район пгт Станица Луганская, улица Магистральная, д.8, произошло попадание в жилой дом из тяжелого оружия. Начался пожар, горит дом. Пострадавших нет", — написал в своем Telegram-канале военный журналист Андрей Цаплиенко.

По словам руководителя Станично-Луганской поселковой военно-гражданской администрации Альберта Зинченко из-за обстрела в большей части населенного пункта нет света, а также горят два частных дома на пересечении улиц Ватутина и Магистральной.

Напомним, сегодня утром в Станице Луганской произошел обстрел детского садика. В это время 20 детей ужинали на втором этаже здания. В результате обстрела трое работников учебного заведения получили контузии.

Отметим, по информации штаба ООС, по состоянию на 22 часа текущих суток со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе зафиксировано 50 обстрелов, 39 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Минобороны Украины заявило, что сегодня было зафиксировано самое большое количество фактов нарушения режима прекращения огня на Донбассе с начала года.