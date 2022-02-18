В ОРДЛО объявили эвакуацию гражданских. Украина официально заявила, что не планирует наступления

Как заявил главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный, любой ущерб, который может быть причинен населению или объектам инфраструктуры на временно оккупированных территориях, является российской провокацией.

Вооруженные Силы Украины неукоснительно соблюдают Минские договоренности и нормы международного гуманитарного права, и не планируют в ближайшее время никаких наступательных операций или обстрелов мирных жителей. Об этом говорится в официальном заявлении Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного, опубликованном в Facebook.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Отмечается, что, по поступающей из ОРДЛО информации, в некоторых населенных пунктах на неподконтрольной Украине территории, в частности в Донецке, планируется эвакуация гражданского населения в связи с возможным обострением военного конфликта.

В связи с этим главнокомандующий ВСУ заверил, что украинская армия не собирается проводить наступательные операции, и действия украинских военных носят исключительно оборонительный характер.

Также Залужный подчеркнул, что ответственность за ситуацию на временно оккупированных территориях Донбасса несет государство-оккупант Россия.

Также отмечается, что любой ущерб, который может быть причинен населению или объектам инфраструктуры на временно оккупированных территориях, является российской провокацией.

"Украинская сторона информирует международные организации о подготовке таких провокаций", — говорится в заявлении.

Также главнокомандующий напомнил, что российско-оккупационные войска сегодня произвели прицельные обстрелы объектов социальной инфраструктуры на Донбассе, в результате которых ранения получили двое гражданских. При этом российские оккупационные администрации обвиняют в обстрелах мирных жителей ВСУ.

"Грубые нарушения Минских договоренностей российскими оккупационными войсками, имевшие место в течение текущих суток, должны быть расследованы. Это позволит в будущем действовать более эффективно с целью поддержания режима прекращения огня", — уверен Залужный.

Отмечается, что украинская делегация в ТКГ обратилась к координатору от ОБСЕ с предложением созвать внеочередное заседание рабочей группы по вопросам безопасности, а после этого – заседание ТКГ по вопросам нарушений режима прекращения огня, которые проходили в четверг, 17 февраля.

По информации штаба ООС, 17 февраля со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе зафиксировано 50 нарушений прекращения огня, 39 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался об обстреле детсада в Станице Луганской. Во время общения с журналистами премьер Британии назвал случившееся "операцией под чужим флагом", главной целью которой является дискредитация украинцев. Также он считает, что поскольку Россия ищет предлоги для вторжения в Украину, в ближайшие дни возможны похожие инциденты.