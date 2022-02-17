"Увидим больше подобного": Джонсон высказался об обстреле детсада на Донбассе

В интервью журналистам премьер Британии назвал случившееся "операцией под чужим флагом", главной целью которой является дискредитация украинцев.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что сегодняшний обстрел пророссийскими боевиками детского садика в Станице Луганской является "операцией под чужим флагом, направленной на дискредитацию украинцев". Об этом он сказал 17 февраля во время визита в RAF Waddington в Линкольншире, сообщает The Mirror.

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Джонсон также сказал, что "мы очень опасаемся, что мы увидим в ближайшие несколько дней больше подобного".

Отмечается, что это произошло после того, как Великобритания, США и НАТО предупредили, что Москва пытается создать фальшивый предлог для вторжения в Украину, несмотря на заявления о отводе войск от украинских границ.

"Я бы хотел рассказать о более приятных новостях, но должен сказать, что картина происходящего остается очень мрачной. Сегодня, как вы наверняка уже знаете, детский сад был обстрелян, что, как мы понимаем, было инсценировкой для дискредитации украинцев с целью создать предлог, ложную причину для российских действий", — отметил премьер.

Также он заявил, что британское правительство делает все возможное, чтобы усилить пакет санкций против России, который последует немедленно в случае ее вторжения в Украину.

"Очевидно, пора ввести жесткие санкции против российского режима, против крупных российских компаний стратегического значения. А также убедиться, что остановим привлечение средств российскими компаниями на лондонских финансовых рынках — это очень, очень жесткая санкция, которую мы введем", — пообещал Джонсон.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москва пытается провести "операцию под чужим флагом" после того, как появились сообщения об обстрелах Донбасса. Также, по словам Столтенберга, вторжение может быть начато "с очень небольшим предупреждением или вообще без него".

Ранее министр вооруженных сил Великобритании предупредил, что российское вторжение в Украину "очень, очень возможно, если не неизбежно".

Разведка США в свою очередь сообщает, что к границе Украины переброшены еще тысячи российских военнослужащих, несмотря на заявления Кремля об их отводе.

О чем идет речь?

Напомним, сегодня утром произошел обстрел детского сада "Казка" в Станице Луганской. Информация об этом начала быстро распространяться с помощью Telegram-каналов, которые имеют отношение к "ЛДНР" и России. Там утверждали, что за инцидентом стоит украинская армия, а само здание расположено на их территории.

Однако чуть позже, осознав свою ошибку (детсад расположен на подконтрольной Украине территории), начали утверждать – обстрел не мог произойти со стороны боевиков, ведь "до линии соприкосновения 8 км, а значит никакой миномет не долетит".

Фокус также писал, что по словам украинских бойцов, боевики обстреляли здание "Казки" в Станице Луганской в момент, когда 20 детей собрались на обед.