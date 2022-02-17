"Боевики не могли не знать, что они обстреливают детсад", — представитель ВСУ (видео)

Во время общения с журналистами военный рассказал, что дети в результате обстрела не пострадали. Их работники детсада быстро эвакуировали в подвал соседней многоэтажки.

Боевики обстреляли детский сад в Станице Луганской в момент, когда 20 детей собрались на обед. Об этом в комментарии телеканалу "ДОМ" сообщил Начальник отдела связей с общественностью одной из воинских частей ВСУ в Луганской области.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По его словам, боевики не могли не знать, что они обстреливают детский сад, так как место его расположения "ни для кого не секрет".

"Здесь мы можем видеть попадание 122-мм снаряда в стену детского сада, где находились в это время около 20 детей на втором этаже. У детей в это время было время обеда. Второй снаряд перелетел через здание и попал в игровую площадку. Среди военных пострадавших нет. Среди гражданских три человека получили легкую контузию", — сказал спикер воинской части по имени Богдан.

Он отметил, что дети не пострадали от обстрела из-за того, что работники детсада оперативно эвакуировали их в подвал соседнего многоэтажного дома.

Как ранее сообщал Фокус, в 9.04 утра 17 февраля оккупанты обстреляли детсад в поселке Станица Луганская близ оккупированного Луганска. Здание садика повреждено прямым попаданием снаряда. Контузии получили три сотрудницы учреждения. Вследствие обстрелов, половина поселка на время осталось без электричества.

Позже штаб ООС сообщил, что обострение ситуации наблюдается на всей линии фронта. Боевики вели обстрелы вблизи 22 населенных пунктов из артиллерии калибра 122-мм и 152-мм, минами калибра 82 мм, 120 мм, а также из танков. В результате вражеского огня был ранен один украинский военнослужащий и контужено трое гражданских лиц.

Подробности обстрела детсада в Станице Луганской и откуда именно прилетел вражеский снаряд читайте в нашем материале.