Обстрел детсада в Станице Луганской: что известно об инциденте и откуда прилетел снаряд

Утром 17 февраля на Донбассе началось новое обострение, из-за которого под обстрел попал ряд объектов на подконтрольной Киеву территории. Офицер ВСУ рассказал Фокусу откуда мог был совершен выстрел, поразивший детский сад "Казка" в Станице Луганской.

Утром в четверг, 17 февраля, на Донбассе началось очередное обострение. Из-за обстрелов, в частности, пострадал и находящийся под контролем Киева поселок Станица Луганская, граничащий с оккупированным Луганском. Один из снарядов попал в здание местного детского сада "Казка". Фокус собрал все, что известно на данный момент об этом инциденте.

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Одно из первых сообщений об обстреле детского сада в Станице Луганской появилось на странице гуманитарной миссии "Пролиска". По их информации, обстрел произошел около 09:00. В миссии со ссылкой на директора детсада сообщили, что на момент инцидента в здании детского сада находилось 20 детей. Две сотрудницы учреждения, рассказали в "Пролиске", получили контузии, их госпитализировали.

[ + – ] Пост гуманитарной миссии "Пролиска" об обстреле детсада "Казка" в Станице Луганской

[ + – ] Детсад "Казка" в Станице Луганской после попадания снаряда [ + – ] Детсад "Казка" в Станице Луганской после попадания снаряда [ + – ] Детсад "Казка" в Станице Луганской после попадания снаряда [ + – ] Детсад "Казка" в Станице Луганской после попадания снаряда

Позже в социальных сетях опубликовали видео, снятое в детском саду Станицы Луганской, в который попал снаряд во время обстрела. Примечательно, что первая версия этого же ролика была без звуковых помех.

[ + – ] Обстрел детского сада в Станице Луганской: последствия попадания снаряда

Пресс-служба "Укрзализныци" сообщила об обстреле железнодорожной станции "Кондрашовская-Новая" в Станице Луганской, которая находится примерно в 200 метрах от детского сада "Казка".

[ + – ] Обстрел Станицы Луганской: пострадала железнодорожная станция

Штаб Операции объединенных сил (ООС) вскоре подтвердил информацию об обстреле детсада в Станице Луганской и сообщил, что в результате обострения была повреждена коммунальная инфраструктура поселка и половина населенного пункта осталась без электричества. Огонь, по информации украинских военных, велся из тяжелого артиреллийского вооружения. Военнослужащие эвакуировали мирных жителей в укрытие.

[ + – ] Обстрел Станицы Луганской привел к отключению электричества у половины населенного пункта

Позже Штаб ООС сообщил, что по состоянию на 11:00 17 февраля было зафиксировано 29 нарушений режима прекращения огня, 27 из которых — с использованием запрещенного Минскими соглашениями вооружения. По информации украинских военных, по Станице Луганской было выпущено 32 снаряда из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм, а из-за попадания одного из них в здание детского сада контузию получили три сотрудника дошкольного учреждения.

[ + – ] По Станице Луганской было выпущено 32 снаряда

Национальная полиция опубликовала кадры эвакуации из здания детсада в Станице Луганской детей и персонала.

[ + – ] Обстрел детсада в Станице Луганской: кадры эвакуации детей и персонала

А Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что открыла уголовное производство по факту обстрела боевиками детсада в Станице Луганской и школы в поселке Врубовка Луганской области.

"Один из снарядов пробил стену детского сада, где находились дети с воспитателями. Дети не пострадали только потому, что были на занятиях в другом помещении", — рассказали в СБУ

В силовом ведомстве заявили, что обстрел длился около 40 минут, а огонь велся прицельно. По предварительной информации СБУ, для обстрелов использовались боеприпасы калибра 120 и 152 мм. Позже в Министерстве обороны Украины сообщили, что Станицу Луганскую обстреливали из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов.

Примечательно, что в пресс-релизе СБУ опубликовала распространенное ранее видео из детсада "Казка", однако в ролике вовсе отсутствовал звук.

[ + – ] Обстрел детсада в Станице Луганской: опубликованное СБУ видео с последствиями инцидента

Также СБУ опубликовала фото остатков снаряда, которые использовались для обстрела Станицы Луганской.

[ + – ] Снаряд, использованный для обстрела Станицы Луганской [ + – ] Снаряд, использованный для обстрела Станицы Луганской [ + – ] Снаряд, использованный для обстрела Станицы Луганской

Обстрел детсада в Станице Луганской: откуда прилетел снаряд

В комментарии Фокусу офицер Вооруженных сил Украины, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что обнародованные СБУ остатки боеприпаса похожи на осколки мины калибра 120 мм.

"Такие "прилеты" могут быть от мины калибра 120 мм и снаряда калибра 122 мм. Осколки похожи на мину калибра 120 мм. Расстояние выстрела с разных возможных точек — от 3 до 6 км", — рассказал офицер ВСУ Фокусу.

Военнослужащий подчеркнул, что оккупанты пользуются минометами 2Б11 калибра 120 мм, которые стреляют на расстояние от 460 до 7180 метров.

"Такое отверстие могла оставить мина 120 мм осколочная. Да, рикошеты очень редко, но бывают", — сказал Фокусу офицер, увидев снимки дыры в стене детсада.

Также военнослужащий нарисовал карты с примерной траекторией полета боеприпасов.

"Длинна красных векторов 6,4 — 6,7 км. Вписывается и в их позиции и в расстояние", — подчеркнул собеседник Фокуса.

[ + – ] Примерная траектория полета боеприпаса, поразившего детсад в Станице Луганской [ + – ] Примерная траектория полета боеприпаса, поразившего детсад в Станице Луганской

Расстояние от детского сада в Станице Луганской до удобной для выстрела позиции на неподконтрольной Киеву территории — 5-6 км.

[ + – ] Расстояние от детского сада в Станице Луганской до удобной для выстрела позиции на неподконтрольной Киеву территории

Обстрел детсада в Станице Луганской: реакция Зеленского

Вскоре после инцидента президент Владимир Зеленский опубликовал у себя в Twitter пост, в котором назвал обстрел детсада в Станице Луганской "большой провокацией".

"Важно, чтобы дипломаты и ОБСЕ оставались в Украине — их мониторинговая деятельность является дополнительным сдерживающим фактором. Нам необходим действенный механизм фиксации всех нарушений тишины", — заявил президент.