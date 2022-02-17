Обстріл дитсадка в Станиці Луганській: що відомо про інцидент і звідки прилетів снаряд

Вранці 17 лютого на Донбасі розпочалося нове загострення, через яке під обстріл потрапила низка об'єктів на підконтрольній Києву території. Офіцер ЗСУ розповів Фокусу, звідки могли зробити постріл, який влучив у дитячий садок "Казка" в Станиці Луганській.

Вранці в четвер, 17 лютого, на Донбасі розпочалося чергове загострення. Через обстріли, зокрема, постраждало й селище Станиця Луганська, що знаходиться під контролем Києва і межує з окупованим Луганськом. Один зі снарядів потрапив у будівлю місцевого дитячого садка "Казка". Фокус зібрав усе, що відомо зараз про цей інцидент.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Одне з перших повідомлень про обстріл дитячого садка в Станиці Луганській з'явилося на сторінці гуманітарної місії "Проліска". За їхньою інформацією, обстріл стався близько 09:00. У місії з посиланням на директора дитсадка повідомили, що на момент інциденту в будівлі дитячого садка перебувало 20 дітей. Дві співробітниці садка, розповіли в "Проліску", отримали контузії, їх госпіталізували.

[ + – ] Пост гуманітарної місії "Проліска" про обстріл дитсадка "Казка" в Станиці Луганській

[ + – ] Дитсадок "Сказка" у Станиці Луганській після влучення снаряда [ + – ] Дитсадок "Сказка" у Станиці Луганській після влучення снаряда [ + – ] Дитсадок "Сказка" у Станиці Луганській після влучення снаряда [ + – ] Дитсадок "Сказка" у Станиці Луганській після влучення снаряда

Пізніше в соціальних мережах опублікували відео, зняте в дитячому садку Станиці Луганської, в який влучив снаряд під час обстрілу. Примітно, що перша версія цього ролика була без звукових перешкод.

[ + – ] Обстріл дитячого садка в Станиці Луганській: наслідки влучення снаряда

Пресслужба "Укрзалізниці" повідомила про обстріл залізничної станції "Кіндрашівська-Нова" в Станиці Луганській, яка знаходиться приблизно за 200 метрів від дитячого садка "Казка".

[ + – ] Обстріл Станиці Луганської: постраждала залізнична станція

Штаб Операції об'єднаних сил (ООС) незабаром підтвердив інформацію про обстріл дитсадка в Станиці Луганській та повідомив, що внаслідок загострення пошкодили комунальну інфраструктуру селища та половина населеного пункту залишилася без електрики. Вогонь, за інформацією українських військових, вівся із важкого артилерійського озброєння. Військовослужбовці евакуювали мирних жителів в укриття.

[ + – ] Обстріл Станиці Луганської призвів до відключення електрики в половини населеного пункту

Пізніше Штаб ООС повідомив, що станом на 11.00 17 лютого зафіксували 29 порушень режиму припинення вогню, 27 з яких — з використанням забороненого Мінськими угодами озброєння. За інформацією українських військових, на Станицю Луганську випустили 32 снаряди з важкого артилерійського озброєння калібру 122 мм, а через попадання одного з них у будинок дитячого садка контузію отримали три співробітники дошкільного закладу.

[ + – ] На Станицю Луганську випустили 32 снаряди

Національна поліція опублікувала кадри евакуації з будівлі дитсадка в Станиці Луганській дітей та персоналу.

[ + – ] Обстріл дитсадка в Станиці Луганській: кадри евакуації дітей та персоналу

А Служба безпеки України (СБУ) повідомила, що відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу бойовиками дитсадка в Станиці Луганській та школи в селищі Врубівка Луганської області.

"Один зі снарядів пробив стіну дитячого садка, де знаходилися діти з вихователями. Діти не постраждали лише тому, що були на заняттях в іншому приміщенні", — розповіли в СБУ.

У силовому відомстві заявили, що обстріл тривав близько 40 хвилин, а вогонь вівся прицільно. За попередньою інформацією СБУ, для обстрілів використовували боєприпаси калібру 120 та 152 мм. Пізніше у Міністерстві оборони України повідомили, що Станицю Луганську обстрілювали з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також автоматичних станкових гранатометів.

Примітно, що у пресрелізі СБУ опублікувала поширене раніше відео з дитсадка "Казка", однак у ролику зовсім не було звуку.

[ + – ] Обстріл дитсадка у Станиці Луганській: відео з наслідками інциденту, яке опублікувала СБУ

Також СБУ опублікувала фото залишків снаряда, які використовувалися для обстрілу Станиці Луганської.

[ + – ] Снаряд, використаний для обстрілу Станиці Луганської [ + – ] Снаряд, використаний для обстрілу Станиці Луганської [ + – ] Снаряд, використаний для обстрілу Станиці Луганської

Обстріл дитсадка в Станиці Луганській: звідки прилетів снаряд

У коментарі Фокусу офіцер Збройних сил України, який побажав залишитися анонімним, розповів, що оприлюднені СБУ залишки боєприпасу схожі на уламки мін калібру 120 мм.

" Такі "прильоти" можуть бути від міни калібру 120 мм та снаряду калібру 122 мм. Осколки схожі на міну калібру 120 мм. Відстань пострілу з різних можливих точок — від 3 до 6 км ", — розповів офіцер ЗСУ Фокусу.

Військовослужбовець наголосив, що окупанти користуються мінометами 2Б11 калібру 120 мм, які стріляють на відстань від 460 до 7180 метрів.

" Такий отвір могла залишити міна 120 мм осколкова. Так, рикошети дуже рідко, але бувають ", — сказав Фокусу офіцер, побачивши знімки дірки в стіні дитсадка.

Також військовослужбовець намалював карти з приблизною траєкторією польоту боєприпасів.

" Довжина червоних векторів 6,4 — 6,7 км. Вписується і в їхні позиції, й у відстань ", — наголосив співрозмовник Фокусу.

[ + – ] Приблизна траєкторія польоту боєприпасу, що влучив у дитсадок у Станиці Луганській [ + – ] Приблизна траєкторія польоту боєприпасу, що влучив у дитсадок у Станиці Луганській

Відстань від дитячого садка в Станиці Луганській до зручної для пострілу позиції на непідконтрольній Києву території – 5-6 км.

[ + – ] Відстань від дитячого садка в Станиці Луганській до зручної для пострілу позиції на непідконтрольній Києву території

Обстріл дитсадка в Станиці Луганській: реакція Зеленського

Незабаром після інциденту президент Володимир Зеленський опублікував у себе в Twitter пост, у якому назвав обстріл дитсадка в Станиці Луганською "великою провокацією".

"Важливо, щоб дипломати та ОБСЄ залишалися в Україні — їхня моніторингова діяльність є додатковим фактором, який стримує. Нам необхідний дієвий механізм фіксації всіх порушень тиші ", — заявив президент.