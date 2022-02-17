Серьезное обострение: штаб ООС зафиксировал 29 обстрелов, есть раненые

Из всех 29 обстрелов, 27 было совершено из запрещенного Минскими соглашения оружием. По Станице Луганской враг выпустил 32 снаряда 122-мм калибром.

По состоянию на 11:00 российско-оккупационные войска обстреляли населенные пункты и позиции ВСУ 29 раз, из которых 27 из запрещенного Минскими соглашениями оружием. Об этом сообщает Операция объединенных сил в Facebook.

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Оккупанты обстреливали из артиллерии калибром 122-мм, 152-мм. Минами калибром 82 мм, 120 мм.

По Станице Луганской пророссийские боевики выпустили из артиллерийского вооружения 122-мм калибра 32 снаряда. Повреждено здание детского сада и другая инфраструктура. Половина населенного пункта осталась без электроэнергии.

В результате всех обстрелов один украинский военный получил ранение. Его доставили в медучреждение. Состояние оценивается как средней тяжести. Также двое гражданских людей получили ранение. Украинские военные открывали огонь в ответ.

Отдельно в штабе ООС подчеркивают, что РФ пытается обвинить в обстрелах местного населения Вооруженные силы Украины.

Где были зафиксированы обстрелы?

По окрестностям Новотошкивского трижды открывали огонь из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов Вблизи Водяного оккупанты обстреливали позиции из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и автоматических станковых гранатометов В направлении Трудовского враг вел огонь из минометов калибра 82 мм В направлении Старогнатовки из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия В направлении Старого Айдара и Марьенки из минометов калибра 120 мм В направлении Южного, Майорска из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов В направлении Лобачево из минометов калибра 82 мм В направлении Новоселовки Вторая из противотанковых ракетных комплексов В направлении Луганского из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм В направлении Светлодарска из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов В направлении Троицкого из танков, минометов калибра 120 мм и 82 мм В направлении Попасного со станковых противотанковых гранатометов В направлении Зайцевого из автоматических станковых гранатометов В направлении Невельского из минометов калибра 120 мм В направлении Шум из минометов калибра 120 мм В направлении Повозвановки из артиллерии калибра 152 мм В направлении Майского из минометов калибра 120 мм В направлении Станицы Луганской из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов В направлении Авдеевки из минометов калибра 120 мм В направлении Песок из минометов калибра 82 мм

Напомним, под обстрел попал детский сад в Станице Луганской, внутри которого находились дети. Также лицей во Врубовке попал под огонь боевиков. Также стало известно о повреждениях Ж/Д станции в Станице Луганской.