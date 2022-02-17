Под обстрел оккупантов попала железнодорожная станция в Станице Луганской (фото)

В результате огня пострадал локомотив, повреждены здания депо, а также самой станции "Кондрашовская-Новая".

Российско-оккупационные войска обстреляли не только детский садик в Станице Луганской, но и железнодорожную станцию "Кондрашовская-Новая" и депо. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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Сегодня, 17 февраля, оккупационные войска обстреляли железнодорожную станцию Кондрашовская-Новая в Луганской области. В результате повреждены здания депо и станции, повреждения получил один локомотив.

[ + – ] Поврежденный локомотив

"Под обстрелы попала не только станция, но и локомотивное депо и детский сад. Работники станции и депо не повреждены. Пострадал, но не выведен из строя один тепловоз. Поврежденные здания депо. Сейчас обстрелы прекратились, станция и депо продолжают работу, оцениваем повреждения", — заявил председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин в своем телеграм-канале.

[ + – ] Поврежденная станция "Кондрашовская-Новая"

По словам Камышина, такие действия напоминают, что враг близко. И это уже не первый обстрел объектов УЗ за последние полгода.

Напомним, пророссийские боевики обстреляли детский сад в Станице Луганской. В результате обстрела пострадало две женщины — у них контузия. Позднее стало известно об обстреле лицея с детьми внутри в поселке Врубовка.