Під обстріл окупантів потрапила залізнична станція в Станиці Луганській (фото)

Унаслідок вогню постраждав локомотив, пошкоджено будівлі депо, а також саму станцію "Кіндрашівська-Нова".

Російсько-окупаційні війська обстріляли не лише дитячий садок у Станиці Луганській, а й залізничну станцію "Кіндрашівська-Нова" та депо. Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

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Сьогодні, 17 лютого, окупаційні війська обстріляли залізничну станцію Кіндрашівська-Нова в Луганській області. У результаті пошкоджено будівлі депо та станції, пошкодження отримав один локомотив.

[ + – ] Пошкоджений локомотив

"Під обстріли потрапила не лише станція, а й локомотивне депо та дитячий садок. Працівники станції та депо не пошкоджені. Постраждав, але не виведений із ладу один тепловоз. Пошкоджені будівлі депо. Зараз обстріли припинилися, станція та депо продовжують роботу, оцінюємо пошкодження", — заявив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін у своєму телеграм-каналі.

[ + – ] Пошкоджена станція "Кіндрашівська-Нова"

За словами Камишіна, такі дії нагадують, що ворог близько. І це вже не перший обстріл об'єктів УЗ за останні пів року.

Нагадаємо, проросійські бойовики обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській. Унаслідок обстрілу постраждали дві жінки – в них контузія. Пізніше стало відомо про обстріл ліцею з дітьми усередині селища Врубівка.