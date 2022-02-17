Украина созывает внеочередное заседание ТКГ из-за обострения ситуации на Донбассе

Представители Украины в ТКГ предлагают провести внеочередные консультации рабочей группы по вопросам безопасности, а также внеочередное заседание контактной группы.

Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе заявила, что в связи с многочисленными обстрелами на Донбассе со стороны российско-оккупационных войск, в том числе детского сада и школы, созывает внеочередные консультации рабочей группы по вопросам безопасности, а также внеочередное заседание ТКГ. Об этом сообщает пресс-служба Украинской делегации в Facebook.

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"Украинская делегация обратилась к Представителю ОБСЕ в ТКГ относительно безотлагательного созыва внеочередных консультаций рабочей группы по вопросам безопасности, а также внеочередного заседания ТКГ", — говорится в обращении украинской делегации.

Также представители Украины в ТКГ напомнили, что предлагают привлечь к урегулировании военного конфликта на Донбассе страны Нормандского формата.

"Именно для того, чтобы такие провокации не могли стать поводом для эксалации, мы предлагали и предлагаем привлечение представителей стран Нормандского формата к участию во всех механизмах, осуществляющих мониторинг и верификацию соблюдения режима прекращения огня", — отмечает делегация.

Также в украинской делегации подчеркнули, что готовы к дальнейшей работе в переговорном формате для прекращения нарушений и восстановления режима тишины на Донбассе.

Напомним, сегодня с утра на линии разграничения, по информации пресс-службы ООС, зафиксировали 34 обстрела со стороны российских наемников с применением ствольной артиллерии, минометов и танков.

Оккупанты обстреляли детский сад в районе Станицы Луганской сегодня утром, около 9 часов. Во время обстрела внутри здания находились дети, по предварительной информации трое сотрудников учреждения получили контузии.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал целенаправленный обстрел детсада "большой провокацией".

Также сегодня российско-оккупационные силы обстреляли поселок городского типа Врубовка, один из снарядов попал во Врубовский лицей.