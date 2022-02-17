Україна скликає позачергове засідання ТКГ через загострення ситуації на Донеччині

Представники України в ТКГ пропонують провести позачергові консультації робочої групи з питань безпеки та позачергове засідання контактної групи.

Українська делегація для участі в Тристоронній контактній групі заявила, що через численні обстріли на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ, зокрема дитячого садка та школи, скликає позачергові консультації робочої групи з питань безпеки, а також позачергове засідання ТКГ. Про це повідомляє пресслужба Української делегації у Facebook.

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"Українська делегація звернулася до Представника ОБСЄ у ТКГ щодо невідкладного скликання позачергових консультацій робочої групи з питань безпеки, а також позачергового засідання ТКГ", — йдеться у зверненні української делегації.

Також представники України у ТКГ нагадали, що пропонують залучити до врегулювання воєнного конфлікту на Донбасі країни Нормандського формату.

"Саме для того, щоб такі провокації не могли стати приводом для ескалації, ми пропонували й пропонуємо залучити представників країн Нормандського формату до участі у всіх механізмах, які контролюють та верифікують дотримання режиму припинення вогню", — зазначає делегація.

Також в українській делегації наголосили, що готові до подальшої роботи в переговорному форматі для припинення порушень та відновлення режиму тиші на Донбасі.

Нагадаємо, сьогодні з ранку на лінії розмежування, за інформацією пресслужби ООС, зафіксували 34 обстріли з боку російських найманців із застосуванням ствольної артилерії, мінометів та танків.

Окупанти обстріляли дитячий садок у районі Станиці Луганської сьогодні вранці, близько 9 години. Під час обстрілу всередині будівлі перебували діти, за попередньою інформацією, троє співробітників установи отримали контузії.

Президент України Володимир Зеленський назвав цілеспрямований обстріл дитсадка "великою провокацією".

Також сьогодні російсько-окупаційні сили обстріляли селище міського типу Врубівка, один зі снарядів попав у Врубівський ліцей.