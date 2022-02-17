"Велика провокація", — Зеленський про обстріл дитсадка в Станиці Луганській
Президент наголосив, що дипломатам та ОБСЄ важливо залишатися в Україні, оскільки їхня діяльність є додатковим фактором стримування.
17 лютого, о 09:04 ранку, російські окупанти обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській. Двоє робітниць саду отримали контузію, а під час влучення снаряда в будівлі перебували діти. Президент України відреагував на ситуацію у своєму Twitter і закликав дипломатів та ОБСЄ не залишати Україну.
Глава держави Зеленський наголосив: важливо, щоб дипломати та ОБСЄ залишалися в Україні, адже їхня моніторингова діяльність — це додатковий фактор, який стримує. Крім того, Зеленський додав, що необхідний дієвий механізм фіксації всіх порушень тиші.
Як повідомляє гуманітарна місія "Проліска", окупанти пошкодили будівлю дитячого садка прямим попаданням, але під обстріл потрапила й інша інфраструктура. Половина мешканців Станиці Луганської залишилися без електрики, їх евакуювали в укриття. Також у Станиці Луганській під обстріл потрапила залізнична станція. У пресслужбі "Укрзалізниці" розповіли, що пошкоджено будинки депо та локомотив.
У штабі ООС повідомили, що станом на 11:00 російські окупанти обстріляли українські позиції та населені пункти 29 разів, 27 з яких зброєю, яку забороняють Мінські угоди.
У селищі під Попасною 17 лютого російські бойовики обстріляли ліцей, у якому перебували 30 дітей та 14 осіб персоналу. За повідомленням Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації, також пошкоджено газопровід, через що без газу залишилися 70 квартир та 96 будинків.
17 лютого штаб ООС зафіксував велику кількість обстрілів у 20 локаціях, є поранені. Росія намагається звинуватити у всіх сьогоднішніх обстрілах мирного населення Збройні сили України.