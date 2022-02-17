"Велика провокація", — Зеленський про обстріл дитсадка в Станиці Луганській

Президент наголосив, що дипломатам та ОБСЄ важливо залишатися в Україні, оскільки їхня діяльність є додатковим фактором стримування.

17 лютого, о 09:04 ранку, російські окупанти обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській. Двоє робітниць саду отримали контузію, а під час влучення снаряда в будівлі перебували діти. Президент України відреагував на ситуацію у своєму Twitter і закликав дипломатів та ОБСЄ не залишати Україну.

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Глава держави Зеленський наголосив: важливо, щоб дипломати та ОБСЄ залишалися в Україні, адже їхня моніторингова діяльність — це додатковий фактор, який стримує. Крім того, Зеленський додав, що необхідний дієвий механізм фіксації всіх порушень тиші.

[ + – ] Президент України прокоментував обстріл дитячого садка в Станиці Луганській

Як повідомляє гуманітарна місія "Проліска", окупанти пошкодили будівлю дитячого садка прямим попаданням, але під обстріл потрапила й інша інфраструктура. Половина мешканців Станиці Луганської залишилися без електрики, їх евакуювали в укриття. Також у Станиці Луганській під обстріл потрапила залізнична станція. У пресслужбі "Укрзалізниці" розповіли, що пошкоджено будинки депо та локомотив.

У штабі ООС повідомили, що станом на 11:00 російські окупанти обстріляли українські позиції та населені пункти 29 разів, 27 з яких зброєю, яку забороняють Мінські угоди.

У селищі під Попасною 17 лютого російські бойовики обстріляли ліцей, у якому перебували 30 дітей та 14 осіб персоналу. За повідомленням Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації, також пошкоджено газопровід, через що без газу залишилися 70 квартир та 96 будинків.

17 лютого штаб ООС зафіксував велику кількість обстрілів у 20 локаціях, є поранені. Росія намагається звинуватити у всіх сьогоднішніх обстрілах мирного населення Збройні сили України.