"Большая провокация", — Зеленский об обстреле детсада в Станице Луганской

Президент подчеркнул, что дипломатам и ОБСЕ важно оставаться в Украине, поскольку их деятельность является дополнительным фактором сдерживания.

17 февраля, в 09:04 утра, российские оккупанты обстреляли детский сад в Станице Луганской. Двое работниц сада получили контузию, а во время попадания снаряда в здании находились дети. Президент Украины отреагировал на ситуацию в своем Twitter и призвал дипломатов и ОБСЕ не покидать Украину.

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Глава государства Зеленский акцентировал: важно, чтобы дипломаты и ОБСЕ оставались в Украине, ведь их мониторинговая деятельность — это дополнительный сдерживающий фактор. Кроме того, Зеленский добавил, что необходим действенный механизм фиксаций всех нарушений тишины.

[ + – ] Президент Украины прокомментировал обстрел детского сада в Станице Луганской

Как сообщает гуманитарная миссия "Пролиска", оккупанты повредили здание детского сада прямым попаданием, но под обстрел попала и другая инфраструктура. Половина жителей Станицы Луганской остались без электричества и были эвакуированы в укрытия. Также в Станице Луганской под обстрел попала железнодорожная станция. В пресс-службе "Укрзализныци" рассказали, что повреждены здания депо и локомотив.

В штабе ООС сообщили, что по состоянию на 11:00 российские оккупанты обстреляли украинские позиции и населенные пункты 29 раз, 27 из которых — запрещенным Минскими соглашениями оружием.

В поселке под Попасным 17 февраля российские боевики обстреляли лицей, в котором находились 30 детей и 14 человек персонала. По сообщению Попасненской городской военно-гражданской администрации, также поврежден газопровод, из-за чего без газа остались 70 квартир и 96 домов.

17 февраля штаб ООС зафиксировал большое количество обстрелов в 20 локациях, есть раненые. Россия пытается обвинить во всех сегодняшних обстрелах мирного населения Вооруженные силы Украины.