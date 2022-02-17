"Большая провокация", — Зеленский об обстреле детсада в Станице Луганской
Президент подчеркнул, что дипломатам и ОБСЕ важно оставаться в Украине, поскольку их деятельность является дополнительным фактором сдерживания.
17 февраля, в 09:04 утра, российские оккупанты обстреляли детский сад в Станице Луганской. Двое работниц сада получили контузию, а во время попадания снаряда в здании находились дети. Президент Украины отреагировал на ситуацию в своем Twitter и призвал дипломатов и ОБСЕ не покидать Украину.
Глава государства Зеленский акцентировал: важно, чтобы дипломаты и ОБСЕ оставались в Украине, ведь их мониторинговая деятельность — это дополнительный сдерживающий фактор. Кроме того, Зеленский добавил, что необходим действенный механизм фиксаций всех нарушений тишины.
Как сообщает гуманитарная миссия "Пролиска", оккупанты повредили здание детского сада прямым попаданием, но под обстрел попала и другая инфраструктура. Половина жителей Станицы Луганской остались без электричества и были эвакуированы в укрытия. Также в Станице Луганской под обстрел попала железнодорожная станция. В пресс-службе "Укрзализныци" рассказали, что повреждены здания депо и локомотив.
В штабе ООС сообщили, что по состоянию на 11:00 российские оккупанты обстреляли украинские позиции и населенные пункты 29 раз, 27 из которых — запрещенным Минскими соглашениями оружием.
В поселке под Попасным 17 февраля российские боевики обстреляли лицей, в котором находились 30 детей и 14 человек персонала. По сообщению Попасненской городской военно-гражданской администрации, также поврежден газопровод, из-за чего без газа остались 70 квартир и 96 домов.
17 февраля штаб ООС зафиксировал большое количество обстрелов в 20 локациях, есть раненые. Россия пытается обвинить во всех сегодняшних обстрелах мирного населения Вооруженные силы Украины.