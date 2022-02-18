Біля КПВВ "Щастя" бойовики обстріляли колону з гуманітарною допомогою

Під час обстрілу російські окупаційні війська застосовували кулемет, гранатомет і міномет, але всіх цивільних вдалося евакуювати.

На Донбасі потрапила під обстріл колона з гуманітарною допомогою від представників Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Обстріл колони російськими окупаційними військами стався неподалік КПВВ "Щастя". Про це Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний повідомив у Facebook.

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"Сьогодні приблизно о 12:00 російські окупаційні війська здійснили обстріл КПВВ "Щастя" в Луганській області, де в цей час проходив перевірку Держприкордонслужби гуманітарний конвой Міжнародного комітету Червоного Хреста, який рухався з непідконтрольної території", — написав Залужний.

Обстріл було здійснено з населеного пункту Весела Гора. Було застосовано великокаліберний кулемет (приблизно 50 пострілів), міномет 82 мм (3 постріли), гранатомет АГС-17 (10 пострілів).

Чотири автомобілі зі складу гуманітарного конвою встигли пройти КПВВ, вісім автомобілів залишилися у міжпозиційній зоні. Люди з машин були евакуйовані в укриття.

[ + – ] Обстріл КПВВ "Щастя"

"Наголошую, що цей факт є черговим грубим порушенням російськими окупаційними військами норм міжнародного гуманітарного права та Мінських домовленостей", — заявив Залужний.

Втрат серед цивільних осіб і складу Об'єднаних сил немає. Особовий склад Об'єднаних сил вживає всіх заходів для захисту мирних жителів.

Раніше Фокус повідомляв, що на Донеччині бойовики обстріляли станцію Скотувата. На момент обстрілу персонал станції проводив ремонтні роботи, але відразу ж був евакуйований, тому обійшлося без жертв.

Загалом у Донецькій області минулої доби бойовики здійснили 60 обстрілів, це рекордний показник останнім часом. Застосовувалися заборонені Мінськими домовленостями види зброї.

Учора, 17 лютого 2022 року, на Луганщині потрапив під обстріл і загорівся житловий будинок.