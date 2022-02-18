Рух поїздів обмежений: на Донеччині під обстріл потрапила станція Скотувата

Попри гарантії безпеки, ворог у районі 8 ранку обстріляв територію біля залізничної станції. Її персонал у цей час проводив ремонтно-відновлювальні роботи.

Російсько-окупаційні війська обстріляли територію залізничної станції Скотувата на Донеччині. Про це повідомляє Донецька залізниця у Facebook.

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Вказують, що обстріл стався сьогодні, 18 лютого, в районі 8 ранку. Попри гарантії безпеки, які надали окупанти, відкрили вогонь по території неподалік станції Скотувата. На ній проходили ремонтно-відновлювальні роботи.

"У зв'язку з непередбачуваною ситуацією та можливими новими обстрілами Донецька залізниця змушена тимчасово обмежити рух приміських пасажирських та вантажних поїздів до станції Фенольна", — зазначають у публікації.

Усі ремонтні роботи довелося зупинити, а співробітників перевели до укриття, що допомогло уникнути жертв.

Нагадаємо, від початку доби ворог обстріляв позиції вже 20 разів. За 17 лютого здійснили 60 обстрілів.

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