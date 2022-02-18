Движение поездов ограничено: в Донецкой области под обстрел попала станция Скотоватая

Несмотря на гарантии по безопасности, враг в районе 8 утра обстрелял территорию возле железнодорожной станции. Ее персонал в это время проводил ремонтно-восстановительные работы.

Российско-оккупационные войска обстреляли территорию железнодорожной станции Скотоватая в Донецкой области. Об этом сообщает Донецкая железная дорога в Facebook.

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Указывается, что обстрел произошел сегодня, 18 февраля в районе 8 утра. Несмотря на гарантии безопасности, которые были предоставлены оккупантами, был открыт огонь по территории недалеко от станции Скотоватая. На ней как раз проходили ремонтно-восстановительные работы.

"В связи с непредсказуемой ситуацией и возможными новыми обстрелами Донецкая железная дорога вынуждена временно ограничить движение пригородных пассажирских и грузовых поездов к станции Фенольная", — указывают в публикации.

Все работы по ремонту пришлось остановить, а сотрудников перевели в укрытия, что помогло избежать жертв.

Напомним, с начала суток враг обстрелял позиции уже 20 раз. За 17 февраля было совершено 60 обстрелов.

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