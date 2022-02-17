Обстрел детсада на Донбассе: в полиции озвучили детали атаки боевиков (видео)

На кадрах видно, как детей и работников детского сада эвакуируют в безопасное место.

Правоохранители сообщили новые детали обстрела пророссийскими боевиками детского сада в Станице Луганской. На момент атаки 20 детей завтракали в столовой на втором этаже, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"К счастью, пострадавших среди малышей нет. Однако трое работников сада – две женщины и мужчина – получили контузии", — говорится в сообщении.

"Полицейские и спасатели Луганской области эвакуировали детей и персонал в безопасное место", — добавили в полиции и опубликовали кадры эвакуации пребывающих в учреждении.

Сообщили в полиции и информацию на счет обстрела врагом поселка Врубивка. Выяснилось, что результате атаки, которая произошла утром 17 февраля, были повреждены окна в местной школе по ул. Школьная, 5.

"Во время обстрела в школе находились 30 учащихся и 14 человек персонала. К счастью, пострадавших нет. По состоянию на 11:10 в помещении школы осталось 8 детей и 2 работника, которые находятся в подвальном помещении школы. Остальных учеников забрали родители", — отчитались правоохранители.

Фокус публиковал кадры обстрела оккупантами детского сада в Станице Луганской 17 февраля.

Напомним, сейчас на Донбассе серьезное обострение — штаб ООС зафиксировал 29 обстрелов, есть раненые.