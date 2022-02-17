Обстріл дитсадка на Донбасі: у поліції озвучили деталі атаки бойовиків (відео)

На кадрах видно, як дітей і працівників дитячого садка евакуюють у безпечне місце.

Правоохоронці повідомили нові деталі обстрілу проросійськими бойовиками дитячого садка у Станиці Луганській. На момент атаки 20 дітей снідали у їдальні на другому поверсі, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

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"На щастя, потерпілих серед малюків немає. Проте троє працівників садка — дві жінки та чоловік — отримали контузії", — йдеться у повідомленні.

"Поліцейські та рятувальники Луганської області евакуювали дітей і персонал у безпечне місце", — додали в поліції та опублікували кадри евакуації тих, хто перебуває в установі.

Повідомили поліції й інформацію щодо обстрілу ворогом селища Врубівка. З'ясувалося, що внаслідок атаки, що сталася вранці 17 лютого, було пошкоджено вікна у місцевій школі на вул. Шкільна, 5.

"Під час обстрілу в школі перебували 30 учнів і 14 осіб персоналу. На щастя, постраждалих немає. Станом на 11:10 у приміщенні школи залишилося 8 дітей і 2 працівники, які перебувають у підвальному приміщенні школи. Решту учнів забрали батьки", — прозвітували правоохоронці.

Фокус публікував кадри обстрілу окупантами дитячого садка у Станиці Луганській 17 лютого.

Нагадаємо, зараз на Донбасі серйозне загострення — штаб ООС зафіксував 29 обстрілів, є поранені.