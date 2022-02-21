Из ОРДЛО на территорию России эвакуировали более 61 тысячи человек, — МЧС РФ

В связи с этим пять областей Российской Федерации приведены в режим чрезвычайной ситуации.

Временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян сообщил, что с момента начала эвакуации 18 февраля российскую границу пересекли более 61 тысячи жителей ОРДЛО. Об этом сообщает российский "Интерфакс".

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"По итогам работы за ночь число прибывших в Россию жителей Донбасса выросло до 61 тысячи", — сказал он.

Чуприян также отметил, что за минувшие сутки в разные субъекты Российской Федерации отправились 9 железнодорожных составов. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых. В связи с этим на 21 февраля уже 5 областей РФ приведены в режим чрезвычайной ситуации, в числе которых:

Саратовская область

Ростовская Область

Пензенская область

Воронежская область

Курская область

Всего "власти" самопровозглашенной "ДНР" планируют вывезти на территорию России до 700 тысяч человек. Как сообщал накануне "Интерфакс", 26 регионов РФ готовы принять беженцев из ОРДЛО. Для этого будут задействованы железнодорожные составы РЖД.

Только в Ростовскую область с момента начала эвакуации прибыло более 40 тысяч жителей Донбасса. В Курскую область на поездах эвакуировано 2000 человек. В Воронежскую область прибыло два поезда из Донбасса, в каждом из которых находилось свыше 900 человек.

По последним данным, в Ростовской области готовят для беженцев до 20 тысяч мест в оздоровительных лагерях и санаториях. В пунктах временного размещения организовывают питание и медицинское обслуживание. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пескова, Владимир Путин поручил правительству России выплатить по 10 000 рублей гуманитарной помощи каждому беженцу из ОРДЛО.

Напомним, что 18 февраля "власти ЛДНР" объявили массовую эвакуацию населения, проживающего на территории ОРДЛО. Вс вязи с этим главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный заявил, что действия украинской армии носят исключительно оборонительный характер.

По мнению сотрудника британской разведки Элиота Хиггинса, начало эвакуации жителей ОРДЛО в Россию будет использовано как повод для военного вторжения РФ в Украину.