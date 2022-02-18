Эвакуация жителей ОРДЛО будет использована Россией как повод для вторжения - основатель Bellingcat

Элиот Хиггинс считает, что Кремль играет с жизнями людей, чтобы создать повод для нападения на Украину.

Кадровый сотрудник британской разведки, журналист и основатель Bellingcat Элиот Хиггинс считает, что начало эвакуации жителей ОРДЛО в Россию будет использовано как повод для нападения РФ на Украину. Об этом он написал в своем Twitter.

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Комментируя ситуацию в ОРДЛО, где оккупационные администрации начали эвакуацию населения в Россию, опасаясь "наступления" ВСУ, Хиггинс назвал это политической игрой Кремля.

"Игра в политический театр с жизнями людей, чтобы оправдать вторжение. Россия 2022", — отметил глава Bellingcat.

[ + – ] Твит Элиота Хиггинса

Отметим, что в Госдепе США также заявили, что эвакуация на Донбассе является предлогом для начала агрессии России. Именно об этом типе операции под ложным флагом предупредил госсекретарь США Энтони Блинкен в своем выступлении в Совете Безопасности ООН, считает представитель Госдепа.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к жителям Донбасса.

"Вас используют для эскалации ситуации в целях разрешения очередного кровопролития", — отметил он в своем обращении. Также Залужный подчеркнул, что украинская армия не планирует наступление на Донбассе, которым запугивают сейчас главари "ДНР" и "ЛНР" население.

В Кремле уже открестились от эвакуации жителей ОРДЛО в Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает "что творится сейчас у Пушилина".

Тем временем в Донецк уже прибыли автобусы, отправка людей в Россию запланирована на вечер. Жителей "ДНР" призвали взять с собой документы, вещи первой необходимости и прийти к точкам сбора.