Эвакуация на Донбассе это предлог для начала агрессии России - Госдеп США

Американские чиновники утверждают, что сообщения о взрывах и эвакуация на Донбассе являются дымовой завесой, под которой Россия сосредотачивает свои силы для начала агрессии против Украины.

Государственный департамент США назвал эвакуацию жителей в Донбассе предлогом для начала российской военной операции против Украины. Американские представители полагают, что истинным агрессором в данном конфликте является Россия, и сообщения об эвакуации и взрывах — лишь попытка россиян скрыть этот факт под пеленой лжи и дезинформации. Об этом сообщает "РИА-Новости".

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"Именно об этом типе операции под ложным флагом предупредил госсекретарь США Энтони Блинкен в своем выступлении в Совете Безопасности ООН", сказал не назвавший себя представитель Госдепа в ответе "РИА Новости" на просьбу прокомментировать сложившуюся на Донбассе ситуацию.

"Это циничная и жестокая попытка использовать людей в качестве пешек, чтобы отвлечь мир от того факта, что Россия наращивает свои силы для подготовки к нападению", сказал американский чиновник.

"Россия является единственным зачинщиком этой напряженности и угрожает народу Украины. Она разместила свои войска на границах Украины и регулярно нарушает права жителей Донбасса и Крыма", — добавил американский дипломат.

Ранее Фокус сообщал, что в Кремле не знают, что на Донбассе началась эвакуация жителей в Россию. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, ему неизвестно, "что сейчас творится у Пушилина".

Тем временем, автобусы для эвакуации жителей уже прибывают в Донецк. Первые рейсы запланированы на 19:00 18 февраля 2022 года.

Власти "ЛНР" также решили начать эвакуировать своих жителей — говорят, что опасаются украинской агрессии. Глава боевиков Леонид Пасечник ожидает наступления ВСУ.