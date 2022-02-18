В Кремле не знают об эвакуации жителей ОРДЛО в Россию

Во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает "что творится сейчас у Пушилина".

В Кремле заявили, что не знают о массовой эвакуации населения ОРДЛО в Россию, о которой сегодня объявили представители оккупационных администраций. Об этом сказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами, сообщает российское издание "РИА Новости".

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"Я не знаю, что творится сейчас у Пушилина… Я не знаю, что там происходит", — отметил Песков.

Также пресс-секретарь Путина сказал, что не располагает информацией, согласовывалась ли с кем-либо в России эвакуация населения "ДНР" и "ЛНР".

"Я не знаю, с кем были контакты, я не располагаю информацией", — заявил он.

Также он не смог ответить на вопрос, готова ли Россия принять жителей Донбасса.

Напомним, сегодня, 18 февраля, глава "ДНР" Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения в Россию. По словам главаря боевиков, это якобы связано из угрозой военного наступления украинской армии.

Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ "вторгнуться на территорию "ДНР" и "ЛНР".

По словам главы "ДНР" в Ростовской области РФ готовы места приема и размещения для гражданского населения.

В "ЛНР" вслед за "ДНР" также решили эвакуировать жителей в Россию. Глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник призвал мирное население эвакуироваться в Россию, а мужчин взять оружие в руки и встать на защиту "ЛНР".

Отметим, что глава Минобороны Украины Алексей Резников попросил жителей ОРДЛО не верить фейкам о наступлении ВСУ. Он заверил население, что Украина будет продолжать предпринимать попытки деэскалации на Донбассе дипломатическим путем и не будет подвергать опасности мирных жителей временно оккупированных территорий.