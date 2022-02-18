У Кремлі не знають про евакуацію жителів ОРДЛО до Росії

Під час спілкування з журналістами прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що не знає, "що відбувається зараз у Пушиліна".

У Кремлі заявили, що не знають про масову евакуацію населення ОРДЛО до Росії, про яку сьогодні оголосили представники окупаційних адміністрацій. Про це сказав прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков під час спілкування з журналістами, повідомляє російське видання "РИА Новости".

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"Я не знаю, що відбувається зараз у Пушиліна... Я не знаю, що там відбувається", — зазначив Пєсков.

Також прессекретар Путіна сказав, що не має у своєму розпорядженні інформації, чи погоджувалася з кимось у Росії евакуація населення "ДНР" і "ЛНР".

"Я не знаю, з ким були контакти, я не маю інформації", — заявив він.

Також він не зміг відповісти на запитання, чи Росія готова прийняти жителів Донбасу.

Нагадаємо, сьогодні, 18 лютого, голова "ДНР" Денис Пушилін оголосив про масову евакуацію населення до Росії. За словами ватажка бойовиків, це нібито пов'язано із загрозою воєнного "наступу" української армії.

Пушилін заявив, що президент України Володимир Зеленський найближчим часом накаже "вторгнутися на територію "ДНР" і "ЛНР".

За словами голови "ДНР", у Ростовській області РФ готові місця прийому та розміщення для цивільного населення.

У "ЛНР" слідом за "ДНР" також вирішили евакуювати жителів до Росії. Голова самопроголошеної республіки Леонід Пасічник закликав мирне населення евакуюватися до Росії, а чоловіків взяти зброю до рук та стати на захист "ЛНР".

Зазначимо, що голова Міноборони України Олексій Резніков попросив жителів ОРДЛО не вірити фейкам про "наступ" ЗСУ. Він запевнив населення, що Україна продовжуватиме робити спроби деескалації на Донбасі дипломатичним шляхом і не наражатиме на небезпеку мирних жителів тимчасово окупованих територій.